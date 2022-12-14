Princípio de incêndio atinge restaurante na Praia da Costa, em Vila Velha

Um princípio de incêndio atingiu um restaurante localizado na Rua Quinze de Novembro, na Praia da Costa, Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (14). Imagens mostram uma fumaça densa e escura saindo do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com moradores da região, o fogo começou por volta das 16h30 no segundo andar do estabelecimento, onde fica a cozinha. Bombeiros que atenderam a ocorrência suspeitam que as chamas tenham começado na coifa do local.