"Após o crime, conseguimos identificar os quatro indivíduos que teriam participado desse homicídio. Realizamos diligências na terça-feira já visando a prisão em flagrante. Na manhã desta quarta-feira continuamos com as diligências e recebemos informações de que dois dos indivíduos estavam armados, com a arma do crime, em uma residência abandonada na região da Favelinha, em Central Carapina", explicou o delegado titular da DHPP da Serra, Rodrigo Sandi Mori.

Os policiais foram até o local e fizeram um cerco na casa. "Um dos policiais visualizou o indivíduo (Wanderson) saindo da residência com um revólver calibre 38 nas mãos. Foi dada ordem de parada por diversas vezes para ele se render e jogar a arma ao chão, porém ele não obedeceu e tentou se evadir pelo muro com a arma apontada na direção de um policial que não teve escolha a não ser efetuar o primeiro disparo de arma de fogo, que atingiu a perna desse indivíduo", detalhou Sandi Mori.

Your browser does not support the audio element. Confronto com a polícia termina com morte e veículos queimados na Serra

Mesmo baleado, segundo a polícia, Wanderson continuou tentando fugir. "Ele continuou apontando a arma na direção do policial, ocasião em que foi efetuado mais um disparo de arma de fogo que atingiu o peito desse indivíduo e imediatamente ele foi socorrido e arma apreendida", afirmou o delegado.

Socorro e tiros no posto de saúde

Ferido, Wanderson foi levado pelos policiais até a Unidade de Saúde de Central Carapina. Na tentativa de tirá-lo de lá, os comparsas dele tentaram distrair os policiais que estavam no posto.

"Indivíduos do tráfico da Favelinha foram até a rua de trás do posto de saúde e começaram a efetuar disparos de arma de fogo na tentativa de nos intimidar e resgatar esse indivíduo que estava baleado no local. Chamamos reforço, foi sanada essa parte e conseguimos tirar esse indivíduo local em segurança. Porém, em deslocamento de Samu para a Upa de Carapina, ocorreu o óbito", disse o delegado.

Um áudio divulgado pela Polícia Civil mostra a tática dos traficantes. Confira:

Veículos incendiados

Em represália à morte, suspeitos ameaçaram fechar o comércio e atearam fogo em um carro e uma van da Prefeitura da Serra. A administração municipal afirmou que ninguém ficou ferido e que está à disposição para colaborar nas investigações do caso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no combate às chamas.

Van e carro da Prefeitura da Serra ficaram completamente destruídos Crédito: João Brito

Ônibus chegaram a deixar de circular no bairro. A Polícia Militar afirmou que a Força Tática vai ficar na região por tempo indeterminado para garantir que os moradores voltem à vida normal.

Quem era Wanderson?

Wanderson Macedo Silva, morto pela polícia em Central Carapina Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado, Wanderson tinha 11 passagens pela polícia por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Ele é de Vila Velha, mas estava na Serra fortalecendo e dando apoio ao tráfico da Favelinha em Central Carapina. "É evadido do sistema penitenciário desde o dia 24 de outubro de 2022, ou seja, estava havia 20 dias na rua. É de alta periculosidade", completou o delegado.

"Podemos afirmar que ele é um dos indivíduos que participaram do homicídio de terça-feira e a arma apreendida nas mãos dele possivelmente foi a mesma utilizada no homicídio de Jardim Tropical." Rodrigo Sandi Mori - Titular da DHPP da Serra

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) reforçou que Wanderson estava preso desde o dia 15 de setembro de 2016 por homicídio.

Suspeito já tinha passado por situação parecida

De acordo com Sandi Mori, Wanderson tinha sido preso em 2016 em uma situação parecida com a dessa quarta-feira. "Foi em Vila Velha. Ele tentou se evadir com uma arma nas mãos diante de um cerco da PM. Houve confronto, na ocasião ele não foi baleado mas foi preso nas mesmas circunstâncias que ocorreram hoje."

Morte na BR: entenda os motivos

Segundo o delegado, a morte de Alefin, assassinado na BR 101 na frente do pai e irmãos, estava "encomendada" havia anos. Isso porque, no passado, o jovem teve envolvimento com o tráfico de drogas.

Homem é assassinado dentro de carro no meio da BR 101, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

"O irmão não tinha envolvimento com atividades ilícitas, trabalhava em um material de construção. No dia do crime ele foi fazer uma entrega na região da Favelinha, os traficantes o reconheceram como irmão do Alefin e o mataram de forma brutal com tiros, pauladas e pedradas", disse o delegado.

Quatro pessoas foram presas por esse crime: dois adolescentes e dois adultos. No entanto, os maiores de idade foram absolvidos no tribunal do júri e voltaram para a rua.

"Eles sempre quiseram matar o Alefin. Na época, em 2017, o Alefin tinha envolvimento com o tráfico e roubos em Central Carapina. Após a morte do irmão ele saiu do crime, estava trabalhando regularmente, tinha um filho, porém acabou sendo morto pelo que ele já tinha praticado no passado" Rodrigo Sandi Mori - Titular da DHPP da Serra