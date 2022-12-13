Homem é assassinado dentro de carro no meio da BR 101, na Serra

Um homem identificado como Aleffe Almeida Miranda, de 28 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (13), no km 268 da BR 101, na saída do bairro Jardim Tropical, na Serra. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito no local, sentido Vitória, está interditado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o tio da vítima, Roni Miranda, contou que no carro estavam quatro pessoas: Aleffe Almeida Miranda no banco de carona na frente, o pai ao volante e duas crianças no banco de trás.
Roni Miranda contou ainda que esse é o terceiro filho do irmão que é assassinado. "Era o último filho vivo do meu irmão. O primeiro e o segundo morreram em Central Carapina e esse foi morto hoje", relatou, emocionado.
Informações dadas pela PRF dão conta de que o homem foi assassinado dentro do próprio veículo quando trafegava na BR 101, próximo à subestação de energia da EDP.
"Segundo informado pela equipe no local, o crime ocorreu dentro do bairro, fora da faixa de domínio da rodovia, diante disso Polícia Militar irá assumir a ocorrência", afirmou a PRF em nota.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que havia mais pessoas dentro do veículo. A PRF informou que os outros ocupantes do carro não ficaram feridos.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que a ocorrência está em andamento. Já a Polícia Civil afirmou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (13), por volta das 10h20, para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo, no bairro Jardim Tropical, na Serra.
"A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", informou a corporação.