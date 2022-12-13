Homem é assassinado dentro de carro no meio da BR 101, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem identificado como Aleffe Almeida Miranda, de 28 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (13), no km 268 da BR 101, na saída do bairro Jardim Tropical, na Serra. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito no local, sentido Vitória, está interditado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o tio da vítima, Roni Miranda, contou que no carro estavam quatro pessoas: Aleffe Almeida Miranda no banco de carona na frente, o pai ao volante e duas crianças no banco de trás.

Roni Miranda contou ainda que esse é o terceiro filho do irmão que é assassinado. "Era o último filho vivo do meu irmão. O primeiro e o segundo morreram em Central Carapina e esse foi morto hoje", relatou, emocionado.

Informações dadas pela PRF dão conta de que o homem foi assassinado dentro do próprio veículo quando trafegava na BR 101, próximo à subestação de energia da EDP.

Homem é assassinado dentro de carro no meio da BR 101, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

"Segundo informado pela equipe no local, o crime ocorreu dentro do bairro, fora da faixa de domínio da rodovia, diante disso Polícia Militar irá assumir a ocorrência", afirmou a PRF em nota.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que havia mais pessoas dentro do veículo. A PRF informou que os outros ocupantes do carro não ficaram feridos.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a ocorrência está em andamento. Já a Polícia Civil afirmou que a perícia foi acionada na manhã desta terça-feira (13), por volta das 10h20, para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo, no bairro Jardim Tropical, na Serra.