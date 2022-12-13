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Bairro Colatina Velha

Homem morre após ser espancado e baleado em escadaria em Colatina

De acordo com a PM, pelo menos cinco suspeitos participaram do crime. Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu três dias depois

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 10:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2022 às 10:36
Um homem foi espancado com uso de barras de ferro e a pauladas e baleado em uma escadaria no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (9). Testemunhas informaram para a Polícia Militar, que pelo menos cinco suspeitos participaram das agressões. A vítima – que não teve idade e nome divulgados – chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta segunda-feira (12)
O homem foi encontrado pelos militares caído no chão, com vários ferimentos na cabeça. Próximo à vítima, os policiais encontraram barras de ferro, pedaços de madeira e projéteis de arma de fogo relacionados ao crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu após dar entrada na unidade.
15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela DHPP de Colatina Crédito: Governo do ES
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A corporação destacou que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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