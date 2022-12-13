Homem morre após ser espancado e baleado em escadaria em Colatina

Um homem foi espancado com uso de barras de ferro e a pauladas e baleado em uma escadaria no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (9). Testemunhas informaram para a Polícia Militar, que pelo menos cinco suspeitos participaram das agressões. A vítima – que não teve idade e nome divulgados – chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta segunda-feira (12)

O homem foi encontrado pelos militares caído no chão, com vários ferimentos na cabeça. Próximo à vítima, os policiais encontraram barras de ferro, pedaços de madeira e projéteis de arma de fogo relacionados ao crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, mas morreu após dar entrada na unidade.

Caso é investigado pela DHPP de Colatina Crédito: Governo do ES

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.