Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Colatina

Atualização
27/03/2023 - 2:05
O corpo de Wesley dos Santos Maciel foi encontrado em Ecoporanga no dia 11 de dezembro de 2022. O resultado de um exame, no dia 27 de fevereiro deste ano, confirmou a identidade.
O adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a mãe do menino, Ariana Alves dos Santos, o filho não tem histórico de sumir e deixar a família sem notícias. “Wesley é um menino muito bom. Nunca me deu trabalho. Nunca dormiu fora de casa. Para mãe é muito difícil. Nós estamos sem ação”, relata.
Wesley saiu de casa levando o telefone, no entanto, quando a família tentou ligar ninguém atendeu. A mãe conta que já fez buscas pela região e falou com amigos do adolescente, mas não conseguiu localizar o filho.
A família fez o boletim de ocorrência na 15ª Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Infrações Penais de Outras (Dipo) de Colatina estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
A PC orienta que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.