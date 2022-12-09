Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Colatina

Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina Crédito: Acervo pessoal

O adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a mãe do menino, Ariana Alves dos Santos, o filho não tem histórico de sumir e deixar a família sem notícias. “Wesley é um menino muito bom. Nunca me deu trabalho. Nunca dormiu fora de casa. Para mãe é muito difícil. Nós estamos sem ação”, relata.

Nos últimos registros qua a família conseguiu do adolescente, Wesley estava usando um moletom preto e uma bermuda branca Crédito: Videomonitoramento

Wesley saiu de casa levando o telefone, no entanto, quando a família tentou ligar ninguém atendeu. A mãe conta que já fez buscas pela região e falou com amigos do adolescente, mas não conseguiu localizar o filho.

A família fez o boletim de ocorrência na 15ª Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil , que informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Infrações Penais de Outras (Dipo) de Colatina estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.