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Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Colatina

Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (5)

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 17:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 dez 2022 às 17:48
Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina
Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina Crédito: Acervo pessoal

Atualização

27/03/2023 - 2:05
O corpo de Wesley dos Santos Maciel foi encontrado em Ecoporanga no dia 11 de dezembro de 2022. O resultado de um exame, no dia 27 de fevereiro deste ano, confirmou a identidade.
O adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. 
Segundo a mãe do menino, Ariana Alves dos Santos, o filho não tem histórico de sumir e deixar a família sem notícias. “Wesley é um menino muito bom. Nunca me deu trabalho. Nunca dormiu fora de casa. Para mãe é muito difícil. Nós estamos sem ação”, relata.
Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina
Nos últimos registros qua a família conseguiu do adolescente, Wesley estava usando um moletom preto e uma bermuda branca Crédito: Videomonitoramento
Wesley saiu de casa levando o telefone, no entanto, quando a família tentou ligar ninguém atendeu. A mãe conta que já fez buscas pela região e falou com amigos do adolescente, mas não conseguiu localizar o filho.
A família fez o boletim de ocorrência na 15ª Delegacia Regional de Colatina. A reportagem procurou a Polícia Civil,  que informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Infrações Penais de Outras (Dipo) de Colatina estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
A PC orienta que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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