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Família pede ajuda para encontrar técnico desaparecido em Vila Velha

Fábio Pereira Guisso foi visto pela última vez andando na areia da Praia da Costa, em 27 de setembro

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 18:03
O técnico em segurança do trabalho mora em Paul e está sendo procurado pela família
Fábio Pereira Guisso foi visto pela última vez em 27 de setembro, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
A família do técnico em Segurança do Trabalho Fábio Pereira Guisso, de 39 anos, está em busca do parente, desaparecido desde o dia 27 de setembro, quando foi visto pela última vez andando na areia da Praia da Costa, em Vila Velha.
Ele é morador do bairro Paul, também em Vila Velha, e tem depressão, o que preocupa a família. De acordo com a flebotomista Renata Pereira Guisso, 41, irmã de Fábio, o quadro se agravou após o falecimento do pai deles.
Em maio deste ano, Fábio chegou a sair de casa e passou a morar dentro do próprio carro na Praia da Costa. "Ele falou que recebeu uma missão de Deus para pregar o evangelho anunciando a volta de Jesus. Ele saiu de casa no dia 13 de maio e ficou 80 dias no carro. Ele dizia que não abordava ninguém, mas sim, esperava as pessoas falarem com ele para pregar", explicou Renata.
Fábio costuma usar uma espécie de roupão. O desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o técnico, pode entrar em contato com a família pelos telefones: (27) 99953-0776 e 99939-6088.

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