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DNA confirmou

Corpo encontrado em Ecoporanga é de adolescente desaparecido em Colatina

Jovem havia sido visto pela última vez pela família no dia 5 de dezembro, no bairro Vicente Soella, em Colatina. Corpo foi encontrado seis dias depois em Ecoporanga

Publicado em 01 de Março de 2023 às 11:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 mar 2023 às 11:46
Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, está desaparecido desde que saiu de casa na manhã da última segunda-feira (5), no bairro Vicente Soella, em Colatina
Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, estava desaparecido desde que saiu de casa na manhã do dia 5 de dezembro, no bairro Vicente Soella, em Colatina Crédito: Acervo pessoal
O corpo encontrado em estado de decomposição em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, é do adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, de acordo com a Polícia Civil. O jovem foi visto pela família pela última vez no dia 5 de dezembro, quando saiu de casa, no bairro Vicente Soella, em Colatina.
Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi localizado por policiais no dia 11 de dezembro. O corpo passou por exame de DNA, que comprovou que era o de Wesley. A família do jovem soube do resultado do teste na última segunda-feira (27) e aguarda liberação para trazê-lo para Colatina. 
A morte do adolescente é investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A corporação informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar a investigação.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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