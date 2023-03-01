Corpo encontrado em Ecoporanga é de adolescente desaparecido em Colatina

Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, estava desaparecido desde que saiu de casa na manhã do dia 5 de dezembro, no bairro Vicente Soella, em Colatina Crédito: Acervo pessoal

Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi localizado por policiais no dia 11 de dezembro. O corpo passou por exame de DNA, que comprovou que era o de Wesley. A família do jovem soube do resultado do teste na última segunda-feira (27) e aguarda liberação para trazê-lo para Colatina.

A morte do adolescente é investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A corporação informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar a investigação.