Corpo encontrado em Ecoporanga é de adolescente desaparecido em Colatina

O corpo encontrado em estado de decomposição em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, é do adolescente Wesley dos Santos Maciel, de 15 anos, de acordo com a Polícia Civil. O jovem foi visto pela família pela última vez no dia 5 de dezembro, quando saiu de casa, no bairro Vicente Soella, em Colatina.
Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi localizado por policiais no dia 11 de dezembro. O corpo passou por exame de DNA, que comprovou que era o de Wesley. A família do jovem soube do resultado do teste na última segunda-feira (27) e aguarda liberação para trazê-lo para Colatina.
A morte do adolescente é investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A corporação informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar a investigação.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.