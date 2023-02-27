Vídeo: cobra aparece em área para churrasco de casa em Colatina

“Tinha um barulho estranho vindo da área de serviço. Meu esposo foi ver o que era, e era uma cobra.” Imagina tomar esse susto dentro da própria casa? Foi o que aconteceu na noite desse domingo (26) com a diretora de marketing Joelma Gusson, de 50 anos, moradora do bairro São Vicente, em Imagina tomar esse susto dentro da própria casa? Foi o que aconteceu na noite desse domingo (26) com a diretora de marketing Joelma Gusson, de 50 anos, moradora do bairro São Vicente, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo

Em entrevista para A Gazeta, ela conta como reagiu ao perceber a presença do animal. “Eu não sabia que tipo de cobra era, se era peçonhenta ou não. Depois descobri que era uma jiboia. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu e meu marido chamamos a Polícia Militar Ambiental."

Joelma acredita que a jiboia chegou ao imóvel onde ela mora por meio de uma escadaria. A cobra foi vista rastejando em cima de pratos e esculturas, próxima também à área de churrasco da casa. Segundo os policiais envolvidos na ocorrência, o animal estava procurando por alimento.

Apesar do medo, a moradora conseguiu registrar imagens da invasora (veja acima). “Eu parecia muito tranquila no vídeo, mas ele foi gravado já quando os policiais chegaram na minha casa. Parecia que eu estava perto, mas fiz o vídeo usando zoom”, contou a moradora, com bom humor.

"Na hora eu fiquei bem assustada mesmo, ela era bem grande: acho que tinha mais de dois metros de comprimento" Joelma Gusson - Diretora de marketing