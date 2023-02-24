Após fugir de casa, cachorro procura "aujuda" em creche pet no ES

Depois de ficar desaparecido por quase 12 horas, o pinscher Spike, de seis anos, surpreendeu a família com uma atitude digna de gente grande: enquanto os tutores procuravam por ele, o animal foi sozinho até a creche que frequenta, na manhã dessa quinta-feira (23). Em busca de "aujuda" – ou será que de diversão? –, ele chegou a arranhar a porta do hotelzinho pet para chamar a atenção dos funcionários. Toda a movimentação do animal foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento (veja acima).

A Gazeta que Spike fugiu por volta das 20h da última quarta-feira (22), enquanto eles passeavam pelas ruas do bairro O tutor do cachorrinho, o ilustrador João Marchiore, de 31 anos, contou à reportagem deque Spike fugiu por volta das 20h da última quarta-feira (22), enquanto eles passeavam pelas ruas do bairro Praia da Costa , em Vila Velha

"Como o Spike já está ambientado, vai até sem a guia (coleira). Mas dessa vez ele correu e eu não consegui alcançá-lo. Procurei a pé aqui pela região da Prainha, mas nada. Pedi ao meu pai e ao meu cunhado, que têm carro, para ajudarem nas buscas, só que também não encontraram ele. Ficamos assim até umas 23h", afirmou.

Spike e o tutor, o ilustrador João Marchiore, de 31 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo o ilustrador, o animal estava com uma coleira de identificação e, por isso, acreditou que alguém logo entraria em contato. O que ele não esperava é que essa ligação fosse da própria creche que Spike frequenta, uma vez por semana, na mesma região onde mora a família.

"Resgatei ele da rua há uns dois anos, sei que tem as manhas. É um cachorro esperto, 'espuleta'. No dia seguinte, de manhã, acordei com o pessoal perguntando se tinha acontecido algo, porque o Spike estava lá. E ele foi exatamente no mesmo horário em que costumo levá-lo, o que foi ainda mais engraçado" João Marchiore - Ilustrador e tutor de Spike

Repercussão

A monitora de pets Ana Cláudia Bonini, de 33 anos, foi a primeira pessoa a ver o "pequeno fujão" enquanto ele tentava entrar na creche. De acordo com ela, era por volta das 7h30 quando escutou o animal arranhando a porta de entrada do estabelecimento.

"Na hora da entrada, os donos geralmente soltam os cachorros no chão para eles correrem até a gente, naquela empolgação toda. Achei que fosse isso. Mas olhei para fora e ele estava sozinho. Não tinha ninguém. Abri e ele entrou, todo feliz. Estava com um machucadinho e sujinho também. Reconheci na hora que era nosso cliente", destacou.

O momento de fofura foi compartilhado nas redes sociais do hotelzinho, gerando uma série de comentários de quem acompanha o perfil. "Se não tivesse vídeo ninguém iria acreditar", escreveu uma seguidora. "A melhor propaganda: quando um cliente gosta tanto que quer voltar!", brincou outra.