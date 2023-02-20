Cachorro dorme no palco do show de Marina Sena  e viraliza na web

O show de Marina Sena em Recife, na noite deste domingo (19), teve uma participação especial. Conforme vídeos que viralizaram nas redes sociais, um cachorro não abriu espaço no palco para a cantora mineira durante a apresentação e seguiu com sua soneca. A cena inusitada fez sucesso na web, com dezenas de compartilhamentos. "O espaço é dele o ano todo", comentou um dos espectadores da apresentação, no Twitter. "Brazil Culture", escreveu outro, entre risadas.