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Em Recife

Cachorro dorme no palco do show de Marina Sena  e viraliza na web

Marina Sena foi uma das atrações do Carnaval do Recife, neste domingo, em shows que aconteceram na Praça do Arsenal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2023 às 09:06

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 09:06

O show de Marina Sena em Recife, na noite deste domingo (19), teve uma participação especial. Conforme vídeos que viralizaram nas redes sociais, um cachorro não abriu espaço no palco para a cantora mineira durante a apresentação e seguiu com sua soneca. A cena inusitada fez sucesso na web, com dezenas de compartilhamentos. "O espaço é dele o ano todo", comentou um dos espectadores da apresentação, no Twitter. "Brazil Culture", escreveu outro, entre risadas.
Cachorro dorme no palco do show de Marina Sena em Recife e viraliza na web
Cachorro dorme no palco do show de Marina Sena em Recife e viraliza na web Crédito: Twitter
Marina Sena foi uma das atrações do Carnaval do Recife, neste domingo, em shows que aconteceram na Praça do Arsenal. Orquestra Arruando e Família Salustiano foram algumas das outras atrações da programação.

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