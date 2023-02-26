Como barco de pescadores naufragou no ES e 3 conseguiram sobreviver à deriva

Três pescadores foram resgatados em São Mateus, após ficarem duas semanas a deriva Crédito: Acervo familiar

SARA DE OLIVEIRA

Odvan Emanuel Ferreira da Silva Xavier e Devalter Cardoso Xavier, dois dos pescadores encontrados à deriva no mar em Guriri , São Mateus, no sábado (25), contaram à família que o naufrágio foi provocado após um problema no leme do barco.

TV Gazeta Norte, familiares dos dois sobreviventes, que estão no hospital, relataram detalhes do ocorrido, que resultou na morte de Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos. Além dos dois sobreviventes, que Em entrevista ao repórter Sérgio Aparecido, da, familiares dos dois sobreviventes, que estão no hospital, relataram detalhes do ocorrido, que resultou na morte de Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos. Além dos dois sobreviventes, que são pai e primo de Dimitri , um outro pescador resgatado também está internado.

“Ele [Odvan] falou comigo: sogra, só sei que quando me passaram o leme, o barco balançava muito de um lado só. A gente tentou reverter, mas o barco não obedecia. Aí foi quando veio uma vaga de mar e a gente tombou”, relata Valquíria Nunes Gabriel, sogra do Odvan, um dos sobreviventes.

De acordo com pescadores procurados pela reportagem, “vaga de mar” é quando uma onda muito grande invade o barco, geralmente por conta do vento forte e do mau tempo.

Após o barco virar, o pescador chegou a mergulhar em busca de comida para que o grupo pudesse sobreviver. “Eu peguei muito biscoito, mas biscoito molhado com óleo de motor [...] A gente comia os biscoitos com óleo mesmo”, relatou Odvan a Valquíria.

“No quinto dia, ele perdeu a vida porque não tinha comida nem água. Eles pegaram muito biscoito, mas eles não sabem porque os biscoitos sumiam da ‘beira’ deles. Tava em cima do casco do barco, os biscoitos estavam amarrados, mas iam embora sem eles verem. Ele não aguentou de muita fome e sede”, relata Valquíria.

O pescador Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, morreu à deriva do mar Crédito: Arquivo pessoal

No sábado (25), dia em que os pescadores foram encontrados e resgatados, Odvan também já estava debilitado e sem forças para pedir ajuda. Ele relatou que, entre os três que sobreviveram, era o que estava mais debilitado. “Eu já não estava aguentando mais. Eu disse: ‘Se não vir o socorro eu não aguento mais”, relatou o pescador à sogra.

Os três sobreviventes foram resgatados por outros pescadores, a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Eles não sabem precisar ao certo se foram 10 ou 14 dias à deriva. “Ele disse que quando apareceu esse barquinho o outro pescador conseguiu gritar, mas ele já não tinha força. Aí colocaram ele no barco e, quando chegaram na beira da praia, ele estava pior do que todo mundo”, conta Valquíria.

Pescadores encontraram os sobreviventes debilitados

Rodrigo Miguel de Oliveira estava entre os pescadores que encontraram o barco à deriva. Ele saiu de Guriri por volta das 6h de sábado e pescava com o irmão e um colega quando eles viram outra embarcação se movimentando lentamente. “Resolvemos ir ver o que era, porque tinha alguém acenando e estavam vindo muito devagar”, conta.

Ao chegar próximo ao barco à deriva, viram que os pescadores estavam muito debilitados. “Eles estavam bem magrinhos, o pé bem corroído pela maresia porque água salgada corrói né. E estavam com muita sede. Beberam quase toda a água que a gente levou”, relata.

Rodrigo, que também já foi guarda-vidas, conta que, em seguida, ligou pedindo socorro, levando cerca de 45 minutos para chegar em terra com os sobreviventes. Um dia após o resgate, ele diz estar feliz por ter ajudado a salvar três vidas, mas se entristece por ter visto um pai perder o filho.

“É muito triste. A gente trouxe o corpo também porque eles disseram que o último pedido dele [Dimitri] foi pra não deixar o corpo dele no mar”, relata.

Sobreviventes apresentam melhora

Mikaelly Gabriel Xavier, esposa do Odvan, conta que os três sobreviventes apresentaram um quadro de melhora neste domingo (26). Eles estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

"Todo eles estão estáveis [...] Ontem ele [Odvan] não conseguia falar direito, não mexia nem o braço nem a perna, mas hoje eu vi ele e ele comeu sozinho, está falando perfeitamente e está bem melhor que ontem. Ontem ele só ficava deitado e hoje ele está sentado", conta a esposa do sobrevivente.