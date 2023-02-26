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Queda fatal

Paraquedista do EUA morre após cair em tentativa de voo no ES

Kali Alecia Turner, de 33 anos, tinha saltado da Rampa do Cabrito, em Castelo, neste domingo (26). Helicóptero do Notaer atuou no resgate do corpo, que foi encontrado em mata da região
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 fev 2023 às 16:53

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 16:53

À esquerda, Kali Alecia Turner, de 33 anos, que morreu após um voo em Castelo; resgate do corpo aconteceu com apoio do helicóptero do Notaer
À esquerda, Kali Alecia Turner, de 33 anos, que morreu após um voo em Castelo; resgate do corpo aconteceu com apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Instagram @kali_turner__ | Divulgação Notaer | Montagem A Gazeta
Uma paraquedista estadunidense morreu ao sofrer uma queda em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). Identificada como Kali Alecia Turner, de 33 anos, ela caiu após saltar da Rampa do Cabrito para um voo. O corpo dela foi localizado à tarde, em uma área de mata fechada, com ajuda de um helicóptero.
De acordo com informações passadas ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima saltou de uma pedra de aproximadamente 800 metros de altura. No momento do acidente, ela usava um traje planador (wingsuit) para voo de alta performance – modalidade na qual os praticantes são popularmente chamados de “homens pássaro”.
Ao ter problemas com o equipamento, a mulher teria caído praticamente em queda livre, na mata da região que é descrita como “bastante fechada e de difícil locomoção” pelos agentes do Notaer. Acionados por volta das 11h, eles sobrevoaram a região diversas vezes e localizaram o corpo de Kali Alecia Turner por volta das 12h30.
“Em um desses sobrevoos, por causa do fluxo de ar que vai abrindo a vegetação, um cidadão que estava na parte baixa conseguiu visualizar parte do equipamento colorido da atleta e nos sinalizou o ponto. Ao sobrevoar novamente o local, nossos operadores conseguiram visualizar os equipamentos e o corpo da atleta”, descreveu.
Imagens realizadas durante o resgate mostram que agentes tiveram que descer da aeronave no rapel e levar o corpo da paraquedista até um local de mais fácil acesso para que pudesse ser içado até o helicóptero (veja acima). O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada por volta das 13h50 deste domingo (26) para uma ocorrência de “morte acidental (queda de asa de morcego) na localidade de Estrela do Norte, em Castelo”.
O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser examinado e liberado a familiares.

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