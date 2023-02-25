Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Missão cumprida

Bombeiros capixabas que atuaram na Turquia retornam ao Estado

Os seis bombeiros participaram de missão humanitária enviada pelo Brasil para operações de busca e resgate às vítimas do terremoto que atingiu o país europeu
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

25 fev 2023 às 20:50

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 20:50

Os bombeiros capixabas que participaram da Missão Humanitária Brasileira na Turquia, ajudando na busca e resgate de vítimas dos terremotos ocorridos no país, retornaram ao Espírito Santo na tarde deste sábado (25),
Bombeiros que participaram da Missão Humanitária na Turquia retornaram ao Estado Crédito: Divulgação
Os bombeiros capixabas que participaram da missão humanitária brasileira na Turquia retornaram ao Espírito Santo neste sábado (25). Ao todo, foram 18 dias de missão e eles participaram de 46 operações de busca e resgate de vítimas dos terremotos ocorridos na Turquia no último dia 6.
Os seis capixabas integraram uma equipe formada por 40 pessoas, entre civis e militares, enviadas pelo governo brasileiro à Turquia e se juntaram a pessoas de outras 88 nacionalidades enviadas para auxiliar os socorristas turcos nas buscas por vítimas e sobreviventes do terremoto.
Cinco cães de busca e resgate também participaram da missão, incluindo a cadela Case, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Nos 18 dias em que a missão humanitária brasileira atuou na Turquia, 12 vítimas fatais do terremoto foram encontradas, em 46 operações de busca e salvamento realizadas.
Os bombeiros capixabas participaram ativamente de várias operações e auxiliaram no resgate de cinco vítimas fatais e de um gato que sobreviveu à tragédia e foi encontrado em meio aos escombros. Eles também ajudaram a encontrar o corpo de um dos integrantes da equipe de resgate turca Akut, que foi localizado pela equipe capixaba e militares de São Paulo.
Equipe de bombeiros capixabas salva gato com vida sob escombros na Turquia
Equipe de bombeiros capixabas salva gato com vida sob escombros na Turquia Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a cadela Case foi essencial na operação, indicando os pontos onde as vítimas foram encontradas, além de fazer indicações de locais onde equipes de outros países atuaram.
Os bombeiros capixabas chegaram à Turquia no dia 9 de fevereiro, três dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir a fronteira entre a Turquia e a Síria. O número de mortos passou da marca de 50 mil pessoas na sexta-feira (24).
Bombeiros capixabas que atuaram na Turquia retornam ao Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros espírito santo Terremoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados