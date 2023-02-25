Bombeiros capixabas que atuaram na Turquia retornam ao Estado

Bombeiros que participaram da Missão Humanitária na Turquia retornaram ao Estado Crédito: Divulgação

Os bombeiros capixabas que participaram da missão humanitária brasileira na Turquia retornaram ao Espírito Santo neste sábado (25). Ao todo, foram 18 dias de missão e eles participaram de 46 operações de busca e resgate de vítimas dos terremotos ocorridos na Turquia no último dia 6.

Os seis capixabas integraram uma equipe formada por 40 pessoas, entre civis e militares, enviadas pelo governo brasileiro à Turquia e se juntaram a pessoas de outras 88 nacionalidades enviadas para auxiliar os socorristas turcos nas buscas por vítimas e sobreviventes do terremoto.

Cinco cães de busca e resgate também participaram da missão, incluindo a cadela Case, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Nos 18 dias em que a missão humanitária brasileira atuou na Turquia, 12 vítimas fatais do terremoto foram encontradas, em 46 operações de busca e salvamento realizadas.

Os bombeiros capixabas participaram ativamente de várias operações e auxiliaram no resgate de cinco vítimas fatais e de um gato que sobreviveu à tragédia e foi encontrado em meio aos escombros. Eles também ajudaram a encontrar o corpo de um dos integrantes da equipe de resgate turca Akut, que foi localizado pela equipe capixaba e militares de São Paulo.

Equipe de bombeiros capixabas salva gato com vida sob escombros na Turquia Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a cadela Case foi essencial na operação, indicando os pontos onde as vítimas foram encontradas, além de fazer indicações de locais onde equipes de outros países atuaram.

Os bombeiros capixabas chegaram à Turquia no dia 9 de fevereiro, três dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir a fronteira entre a Turquia e a Síria. O número de mortos passou da marca de 50 mil pessoas na sexta-feira (24).