Vídeo mostra cão sendo resgatado por guarda-vidas em Itapemirim

Guarda-vidas de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , fizeram um resgate inusitado na manhã deste sábado. A equipe conseguiu retirar um cão preso entre as pedras do Píer dos Pescadores, no distrito de Itaipava. O labrador de nome Jerry Lee, de 15 anos, estava desaparecido há cerca de 10 dias. Após o resgate, os guarda-vidas também conseguiram localizar o tutor do cãozinho.

Segundo a Prefeitura de Itapemirim, os profissionais foram acionados por pessoas que passavam pelo local e ouviram os latidos do animal. Ao fazer uma busca por entre as pedras, a equipe localizou o cão.

“O resgate foi trabalhoso, porém gratificante. O animal estava com o olho machucado, e muito cansado, mas conseguimos salvar a sua vida”, disse Alaeverton, um dos guarda-vidas que fez o resgate.

Cão é resgatado por guarda-vidas em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

O tutor do animal, Natan Gomes Fernandes, de 29 anos, ficou sabendo do resgate e foi até o local, reencontrando o cãozinho. Segundo ele, Jerry Lee já não escuta e nem enxerga direito. O cão fugiu de casa após um familiar abrir o portão. Após diversos dias de busca da família, eles já estavam sem esperança de encontrar o cachorrinho.

“Uma alegria enorme. Ele é um cãozinho muito querido, mas devido à idade avançada, e por estar debilitado, acabou não conseguindo retornar para casa. Esse dia vai ficar marcado para toda família, agora é cuidar do nosso garotão e não deixar mais ele fugir”, disse Natan.