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Vídeo mostra cão sendo resgatado por guarda-vidas em Itapemirim

Labrador, de nome Jerry Lee, de 15 anos, estava preso entre as pedras do Píer dos Pescadores, em Itaipava; tutor do cãozinho também foi localizado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 fev 2023 às 20:07

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 20:07

Guarda-vidas de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, fizeram um resgate inusitado na manhã deste sábado. A equipe conseguiu retirar um cão preso entre as pedras do Píer dos Pescadores, no distrito de Itaipava. O labrador de nome Jerry Lee, de 15 anos, estava desaparecido há cerca de 10 dias. Após o resgate, os guarda-vidas também conseguiram localizar o tutor do cãozinho.
Segundo a Prefeitura de Itapemirim, os profissionais foram acionados por pessoas que passavam pelo local e ouviram os latidos do animal. Ao fazer uma busca por entre as pedras, a equipe localizou o cão.
“O resgate foi trabalhoso, porém gratificante. O animal estava com o olho machucado, e muito cansado, mas conseguimos salvar a sua vida”, disse Alaeverton, um dos guarda-vidas que fez o resgate.
Cão é resgatado por guarda-vidas em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
O tutor do animal, Natan Gomes Fernandes, de 29 anos, ficou sabendo do resgate e foi até o local, reencontrando o cãozinho. Segundo ele, Jerry Lee já não escuta e nem enxerga direito. O cão fugiu de casa após um familiar abrir o portão. Após diversos dias de busca da família, eles já estavam sem esperança de encontrar o cachorrinho.
“Uma alegria enorme. Ele é um cãozinho muito querido, mas devido à idade avançada, e por estar debilitado, acabou não conseguindo retornar para casa. Esse dia vai ficar marcado para toda família, agora é cuidar do nosso garotão e não deixar mais ele fugir”, disse Natan.
O tutor do animal, Natan Gomes Fernandes, de 29 anos, e o cão Jerry Lee
O tutor do animal, Natan Gomes Fernandes, de 29 anos, e o cão Jerry Lee Crédito: Leitor | A Gazeta

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