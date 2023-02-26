Pescador que morreu em barco à deriva no mar em Guriri estava com pai e primo

O pescador Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, morreu à deriva do mar Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com a apuração do repórter Sérgio Aparecido, da TV Gazeta Norte, dois dos pescadores que foram resgatados e estão internados no hospital são pai e primo de Dimitri.

A reportagem apurou ainda que um funcionário no barco é de Vitória, já os outros são de Marataízes. Dimitri e os familiares pescavam há muito tempo e a embarcação era da família.

O corpo de Dimitri, que estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares , foi encaminhado para ser analisado na cidade de Vitória , pois está em estado de decomposição avançado.

Barco naufragou

Corpo de Bombeiros disse que a embarcação com os pescadores naufragou em alto-mar após ter saído de Alcobaça, na Bahia. No barco, estavam quatro pescadores, porém, Dimitri não resistiu e morreu. Os outros três estavam bastante debilitados e foram socorridos.

Segundo a apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, os bombeiros informararm que os homens foram localizados por outro pescador, que já foi guarda-vidas, a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Ele avistou pessoas acenando e encontrou os quatro no casco de um barco virado.

Os três pescadores, que estavam debilitados, e o corpo do que já havia morrido foram levados para o barco do pescador de São Mateus, que levou o grupo de náufragos até a praia. Lá, guarda-vidas e bombeiros fizeram o socorro das vítimas que estavam à deriva.