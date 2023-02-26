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Tragédia

Pescador que morreu em barco à deriva no mar em Guriri estava com pai e primo

Corpo da vitima foi encaminhado para ser analisado em Vitória, pois está em avançado estado de decomposição. Ao todo, quatro pescadores estavam na embarcação, sendo que três foram socorridos bastante debilitados
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 fev 2023 às 13:53

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 13:53

Pescador que morreu em Guriri em barco à deriva no mar estava com pai e primo
O pescador Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, morreu à deriva do mar Crédito: Arquivo pessoal
Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, é o nome do pescador que morreu após passar 14 dias à deriva no mar. Com ele, estavam mais três pescadores que foram resgatados na tarde desse sábado (25) em Guriri, em São Mateus, no litoral Norte do Espírito Santo. Eles estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no mesmo município.
De acordo com a apuração do repórter Sérgio Aparecido, da TV Gazeta Norte, dois dos pescadores que foram resgatados e estão internados no hospital são pai e primo de Dimitri. 
A reportagem apurou ainda que um funcionário no barco é de Vitória, já os outros são de Marataízes. Dimitri e os familiares pescavam há muito tempo e a embarcação era da família.
O corpo de Dimitri, que estava no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, foi encaminhado para ser analisado na cidade de Vitória, pois está em estado de decomposição avançado.

Barco naufragou

O Corpo de Bombeiros disse que a embarcação com os pescadores naufragou em alto-mar após ter saído de Alcobaça, na Bahia. No barco, estavam quatro pescadores, porém, Dimitri não resistiu e morreu. Os outros três estavam bastante debilitados e foram socorridos.
Segundo a apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, os bombeiros informararm que os homens foram localizados por outro pescador, que já foi guarda-vidas, a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Ele avistou pessoas acenando e encontrou os quatro no casco de um barco virado.
Os três pescadores, que estavam debilitados, e o corpo do que já havia morrido foram levados para o barco do pescador de São Mateus, que levou o grupo de náufragos até a praia. Lá, guarda-vidas e bombeiros fizeram o socorro das vítimas que estavam à deriva.
Segundo os bombeiros, os sobreviventes estavam desidratados e o estado de saúde deles ainda é delicado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde nem o nome das pessoas resgatadas.

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