Pescador que morreu em barco à deriva no mar em Guriri estava com pai e primo

Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, é o nome do pescador que morreu após passar 14 dias à deriva no mar. Com ele, estavam mais três pescadores que foram resgatados na tarde desse sábado (25) em Guriri, em São Mateus, no litoral Norte do Espírito Santo. Eles estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no mesmo município.
De acordo com a apuração do repórter Sérgio Aparecido, da TV Gazeta Norte, dois dos pescadores que foram resgatados e estão internados no hospital são pai e primo de Dimitri.
A reportagem apurou ainda que um funcionário no barco é de Vitória, já os outros são de Marataízes. Dimitri e os familiares pescavam há muito tempo e a embarcação era da família.
Barco naufragou
O Corpo de Bombeiros disse que a embarcação com os pescadores naufragou em alto-mar após ter saído de Alcobaça, na Bahia. No barco, estavam quatro pescadores, porém, Dimitri não resistiu e morreu. Os outros três estavam bastante debilitados e foram socorridos.
Segundo a apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, os bombeiros informararm que os homens foram localizados por outro pescador, que já foi guarda-vidas, a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Ele avistou pessoas acenando e encontrou os quatro no casco de um barco virado.
Os três pescadores, que estavam debilitados, e o corpo do que já havia morrido foram levados para o barco do pescador de São Mateus, que levou o grupo de náufragos até a praia. Lá, guarda-vidas e bombeiros fizeram o socorro das vítimas que estavam à deriva.
Segundo os bombeiros, os sobreviventes estavam desidratados e o estado de saúde deles ainda é delicado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde nem o nome das pessoas resgatadas.