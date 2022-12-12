Corpo é encontrado boiando no meio de alagamento em Guriri, São Mateus

Corpo foi encontrado boiando em rua inundada pela água da chuva em Guriri Crédito: Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado boiando em uma rua alagada em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima seria um andarilho, que ainda não identificado, e teria se afogado na água da chuva.

O corpo do homem estava na rua 11, no lado Sul de Guriri. Ainda não há informações sobre como o homem teria se afogado. Pela imagem, é possível perceber que o corpo estava deitado de bruços e as costas permaneciam fora da água.

A Polícia Civil, informou, por nota, que a perícia foi acionada por volta de 10h desta segunda-feira para uma ocorrência de encontro de cadáver, possível afogamento, no bairro Guriri, em São Mateus.