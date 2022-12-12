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Possível afogamento

Corpo é encontrado boiando no meio de alagamento em Guriri, São Mateus

Segundo a Polícia Civil,  a perícia foi acionada por volta de 10h desta segunda-feira para uma ocorrência de encontro de cadáver, possível afogamento na manhã desta segunda (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 13:20

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 dez 2022 às 13:20
Corpo foi encontrado boiando em rua inundada pela água da chuva em Guriri Crédito: Reprodução
O corpo de um homem foi encontrado boiando em uma rua alagada em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima seria um andarilho, que ainda não identificado, e teria se afogado na água da chuva.
 O corpo do homem estava na rua 11, no lado Sul de Guriri. Ainda não há informações sobre como o homem teria se afogado. Pela imagem, é possível perceber que o corpo estava deitado de bruços e as costas permaneciam fora da água. 
A Polícia Civil, informou, por nota, que a perícia foi acionada por volta de 10h desta segunda-feira para uma ocorrência de encontro de cadáver, possível afogamento, no bairro Guriri, em São Mateus.
"O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento", disse a corporação.

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