Chuva forte deixa moradores fora de casa em Guriri, São Mateus

Rua 25 alagada, no lado norte de Guriri Crédito: Ramayana de Souza Bispo

A forte chuva na noite desta quinta-feira (8) deixou Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, praticamente debaixo d’água. Os moradores já relatam há mais de duas semanas transtornos causados por alagamentos e a situação piorou no balneário nesta sexta-feira (9). Até o momento, pelo menos oito famílias estão desalojadas e precisaram sair de casa, segundo a prefeitura. O volume de chuva que atingiu a região ainda não foi contabilizado.

A professora de Ciências Humanas Sandra Valentim, de 47 anos, disse que ela e a filha, que também é professora, deixaram a casa onde moram na manhã desta sexta-feira. Ela foi para o distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, e a filha está abrigada na casa de uma amiga, em outro bairro.

“Saímos hoje. A água estava na altura da nossa cintura e suja, com o lixo que estava na rua. Eu tive que deixar meus móveis lá, eles vão estragar, não tem mais o que fazer. Pelo menos eu pude trazer os meus dois cães. Eu me mudei para Guriri em 2011. Em 2013 teve muita chuva. Nunca chegou nesse nível de água como agora”, disse.

De acordo com a secretária de Assistência Social de São Mateus, Marinalva Broedel, a prefeitura vem recebendo muitos chamados de moradores devido ao transtorno. “Estamos trabalhando com a ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar pessoas que precisam de ajuda para sair de casa. Até o momento, há oito famílias desalojadas, em um número parcial. Elas foram para casa de parentes ou para o abrigo da prefeitura”, contou.

Moradores sem água

Outro problema que atinge moradores de Guriri é a falta de água, Segundo Sandra, no último fim de semana, a prefeitura construiu canais para ajudar no escoamento da água alagada para o rio. No entanto, durante este trabalho, o sistema de tubulação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo abastecimento, foi comprometido e parte da população ficou sem o serviço.

“No último sábado (3), a prefeitura esteve lá para a água fazer valas, com intuito de fazer a água escoar no sentido do mar. Só que quebraram a encanação do Saae da rede de água do lado Norte e agora estamos sem água. O Saae não tem previsão para restabelecer. Eu e minha estávamos comprando água, mas não dá mais”, disse a professora.

Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que choveu muito acima da média em São Mateus e que foram montadas equipes de força-tarefa em várias regiões do município. A administração municipal confirmo que fez obras de canais para o escoamento da água e que há o trabalho de manutenção da rede de água que foram prejudicadas.