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Saíram da Bahia

Pescadores são resgatados em Guriri após 14 dias à deriva em barco

Quatro pescadores foram localizados no casco de um barco que naufragou, após sair de Alcobaça, na Bahia. Um dos homens não resistiu e morreu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 fev 2023 às 19:50

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 19:50

Pescadores são resgatados em Guriri, São Mateus, após ficarem 14 dias à deriva no mar
Pescadores são resgatados em Guriri, São Mateus, após ficarem 14 dias à deriva no mar Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Três pescadores foram resgatados na tarde deste sábado (25), em Guriri, em São Mateus, no litoral Norte do Espírito Santo, após passarem 14 dias à deriva no mar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação naufragou em alto-mar após ter saído de Alcobaça, na Bahia.
No barco, estavam quatro pescadores, porém um deles não resistiu e morreu. Os outros três estavam bastante debilitados e foram socorridos, sendo levados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no mesmo município.
De acordo com apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, os bombeiros informaram que os homens foram localizados por outro pescador, que já foi guarda-vidas, a cerca de 20 km ao sul de Guriri. Ele avistou pessoas acenando e encontrou os quatro no casco de um barco virado.
Os três pescadores, que estavam debilitados, e o corpo do que já havia morrido foram levados para o barco do pescador de São Mateus, que levou o grupo de náufragos até a praia. Lá, guarda-vidas e bombeiros fizeram o socorro das vítimas que estavam à deriva.
Segundo os bombeiros, os sobreviventes estavam desidratados e o estado de saúde deles ainda é delicado.
O homem que morreu é filho de um dos pescadores que sobreviveram. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.
A perícia da Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.

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