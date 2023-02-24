Preço das passagens sofre reajuste de mais de 16% em Colatina

Passagem de ônibus fica mais cara em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

Quem usa o transporte coletivo municipal de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , vai ter um gasto a mais a partir deste domingo (26). O valor da passagem passará de R$ 4 para R$ 4,40 nas linhas urbanas, um ajuste de 10%, e de R$ 5,90 para R$ 6,90, nas linhas interurbanas, um aumento de cerca de 17%.

Segundo o Consórcio Noroeste, formado pelas empresas Joana D'Arc e São Roque, uma das razões para o aumento foi a alta do diesel em 80% nos últimos dois anos.

Por nota as empresas também esclareceram que o Conselho de Transportes, que rege a prestação do serviço de transporte rodoviário municipal em Colatina, aprovou o reajuste considerando as regras contratuais vigentes e as variações dos preços dos insumos aplicados na produção.

Procurada, a Prefeitura de Colatina informou que está custeando parte do transporte coletivo no Município. O subsídio é no valor de R$ 0,40 por passageiro pagante.