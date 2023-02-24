Preço das passagens sofre reajuste de mais de 16% em Colatina

Quem usa o transporte coletivo municipal de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai ter um gasto a mais a partir deste domingo (26). O valor da passagem passará de R$ 4 para R$ 4,40 nas linhas urbanas, um ajuste de 10%, e de R$ 5,90 para R$ 6,90, nas linhas interurbanas, um aumento de cerca de 17%.
Segundo o Consórcio Noroeste, formado pelas empresas Joana D'Arc e São Roque, uma das razões para o aumento foi a alta do diesel em 80% nos últimos dois anos.
Por nota as empresas também esclareceram que o Conselho de Transportes, que rege a prestação do serviço de transporte rodoviário municipal em Colatina, aprovou o reajuste considerando as regras contratuais vigentes e as variações dos preços dos insumos aplicados na produção.
Procurada, a Prefeitura de Colatina informou que está custeando parte do transporte coletivo no Município. O subsídio é no valor de R$ 0,40 por passageiro pagante.
“O reajuste foi aprovado pelo Conselho Tarifário de Transporte Público com base nos custos enviados pelas empresas, como aumento do combustível, gastos com pneus, custo de manutenção dos ônibus, salários e outros itens. As empresas estão substituindo, desde 2021, a frota por ônibus com ar condicionado. Além disso, estão implantadas melhorias em todo o sistema que envolve o transporte público”, disse o município, em nota.