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Maria das Graças

Adolescente de 13 anos morre após cair de prédio em Colatina

Nicolas Binow Alvarenga estava ajudando o pai em um trabalho de manutenção no telhado, quando sofreu a queda, a cerca de nove metros de altura
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 fev 2023 às 11:02

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 11:02

Caso aconteceu na Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, em Colatina
Caso aconteceu na Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, em Colatina Crédito: Tiago Félix
O adolescente Nicolas Binow Alvarenga, de apenas 13 anos, morreu após cair do telhado de um prédio de três andares – a cerca de nove metros de altura – no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 19h dessa quinta-feira (23), e o óbito foi confirmado na madrugada desta sexta-feira (24).
De acordo com a corporação, Nicolas estava junto do pai, que é capitão dos Bombeiros, ajudando em um trabalho de manutenção no telhado. Conforme apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o menino sentou em uma telha de fibra, que não aguentou o peso, e caiu no fosso de ventilação do edifício.
Local do telhado onde aconteceu o acidente, em Colatina
Local do telhado onde aconteceu o acidente, em Colatina Crédito: Tiago Félix
A vítima foi atendida desacordada e em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo foi levada para o Hospital Maternidade São José, no município, onde ficou internada até falecer. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Polícia Civil informou que foi acionada e que o caso está sendo investigado. Uma viatura da perícia da PC esteve no prédio onde aconteceu o acidente para averiguar o local, no início da tarde desta sexta-feira (24).
O velório de Nicolas Binow Alvarenga vai acontecer após o corpo ser liberado pelos familiares. Ainda não há detalhes de horário e local. A família não quis falar com a imprensa.

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