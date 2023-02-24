Homem sai para comprar lanche e é morto com vários tiros em Cachoeiro

Responsável pela Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Felipe Vivas esteve no local. A perícia localizou oito perfurações no corpo da vítima: uma na perna, uma na mão, outra no tórax e as demais na cabeça. Dois projéteis foram apreendidos.