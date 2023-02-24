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Assassinato

Homem sai para comprar lanche e é morto com vários tiros em Cachoeiro

Anderson da Silva, de 33 anos, foi reconhecido pela própria mãe no local do crime; testemunhas disseram que quatro suspeitos passaram atirando, perto de escola
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2023 às 10:38

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 10:38

Assassinato chamou atenção de moradores do bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 33 anos, identificado como Anderson da Silva, foi assassinado a tiros no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (23). Segundo a mãe, que reconheceu o filho morto ainda na calçada, ele havia saído de casa para comprar um lanche.
O homicídio aconteceu na Rua Manoel Felipe Sobrinho, perto de uma escola municipal. De acordo com o boletim da Polícia Militar, testemunhas disseram que os quatro suspeitos chegaram em um Volkswagem Voyage prata, passaram pela vítima e atiraram de dentro do carro contra ela.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas Anderson já havia falecido. A mãe dele, de 54 anos, contou aos policiais que escutou os disparos e, logo depois, recebeu a notícia de que ele tinha sido baleado. Ela, então, foi ao local e viu o filho caído, já sem vida.
Responsável pela Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado Felipe Vivas esteve no local. A perícia localizou oito perfurações no corpo da vítima: uma na perna, uma na mão, outra no tórax e as demais na cabeça. Dois projéteis foram apreendidos.
Segundo testemunhas, os quatro suspeitos teriam fugido com o carro, em direção ao bairro Gilson Carone. Apesar das buscas, eles não foram localizados. O corpo de Anderson da Silva foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta a respeito do caso. Assim que um retorno for dado, este texto será atualizado.

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