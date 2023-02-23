Vista aérea de São Mateus, cidade do Norte do Estado onde suspeito cometeu os abusos Crédito: Prefeitura de São Mateus

Entre as seis vítimas que denunciaram os abusos sexuais cometidos pelo massoterapeuta Bruno de Jesus Santa Rosa Santos em São Mateus , no Norte do Estado , está uma adolescente de 17 anos. As outras cinco mulheres, de acordo com a Polícia Civil , têm entre 18 e 20 anos. Mesmo sem se conhecer, todas elas contaram relatos semelhantes sobre o que acontecia dentro da clínica: o criminoso aproveitava o momento da massagem para passar a mão nelas.

Segundo a delegada Gabriella Zaché dos Santos, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, tudo começou quando uma das vítimas procurou a polícia, no final do ano passado, relatando os abusos. "Ela disse que durante massagens e drenagens, ele passava a manipular as partes íntimas delas e tocar em locais indevidos. A partir de então começamos a diligenciar e encontramos mais cinco vítimas."

Your browser does not support the audio element. Até menor de idade está entre as vítimas de massoterapeuta de São Mateus

Uma delas, de 18 anos, chegou a ser ameaçada pelo criminoso. "Inicialmente ela prestou um depoimento na delegacia e após ele fugir para Minas Gerais ela voltou à delegacia e informou que foi ameaçada por ele, que orientou ela a dar o depoimento negando os abusos. Essa vítima sofreu mais de um abuso sexual, todos mediante ameaça. Ele dizia que iria contar para a família dela dizendo que ela estaria dando abertura para ele praticar esse tipo de ato, tentando culpar a vítima. Por ser uma vítima com pouca idade, ela acabou sendo manipulada", detalhou a delegada.

Durante as investigações, Bruno chegou a ser chamado duas vezes para prestar depoimento. Ele negou as acusações, assim como a mulher dele, que também trabalhava no local, realizando outros procedimentos estéticos.

Fechamento da clínica e fuga

Há cerca de um mês, Bruno fechou a clínica e fugiu para Minas Gerais com a esposa. Com o fechamento, clientes que já haviam feito o pagamento de procedimentos ficaram sem os serviços e sem o dinheiro. Por esse motivo, o massoterapeuta também está sendo investigado por estelionato.

Segunda clínica

Ainda de acordo com a polícia, essa não era a primeira clínica de Bruno: ele já teve outra, em Pinheiros, também no Norte do Estado. "As investigações apontam que também na cidade de Pinheiros, onde ele tinha uma clínica, ele praticou atos semelhantes. Acreditamos que além das vítimas que denunciaram, outras vítimas vão aparecer. Gostaria de encorajá-las a irem à delegacia e denunciar os atos praticados", afirmou Gabriella.

A clínica de São Mateus estava aberta há quase um ano.