Suspeito de assassinatos em Vitória, "Capeta" é preso durante operação

Um homem investigado por diversos homicídios na região dos bairro Andorinhas e Alagoano, em Vitória, e que leva o apelido de "Capeta", foi preso na manhã desta sexta-feira (24). O cumprimento do mandado de prisão temporária ocorreu durante uma operação realizada no bairro Alagoano por policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, com apoio da Core.
Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o indivíduo, que não teve o nome nem a idade divulgados, é de alta periculosidade. No momento da ação, ele tentou fugir, pulando o muro da casa onde estava, e se esconder na residência de um vizinho, mas acabou localizado e detido.
De acordo com o secretário de segurança pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, o indivíduo preso é responsável por ter promovido diversos tiroteios e era tido como um dos protagonistas do tráfico de drogas nas duas regiões.
"O indivíduo que leva o apelido de 'Capeta' boa coisa não é. Ele é um alvo importante, foi uma prisão qualificada. Ele é violento, mata, é ligado ao tráfico de entorpecentes. Essas comunidades não merecem viver sob a violência. É uma prisão muito importante"
Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Ramalho ainda destacou o apoio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para a prisão do indivíduo.
O titular da DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, afirmou que foi uma operação complexa e detalhou que, apesar da tentativa de fuga, a polícia monitorou as possíveis saídas do indivíduo e conseguiu efetuar a prisão.