Ossada é encontrada junto a documentos de empresário em Linhares

Uma ossada foi encontrada na manhã desta quinta-feira (23) em um canavial na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . A Polícia Civil informou que os ossos foram encaminhados para serem identificados.

Junto ao cadáver estavam documentos de identidade e até uma carteira estudantil de uma faculdade de direito de um empresário, de 72 anos. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o dono dos documentos que esclareceu que foi assaltado e teve os pertences levados. O homem disse que não sabe como os documentos foram parar no local.

O assalto ocorreu no dia 13 de janeiro deste ano, dentro de casa, em uma fazenda no município. Na ocasião, três suspeitos armados invadiram a residência e levaram vários pertences da vítima como uma arma, munições, um carro, além de um cofre contendo R$ 50 mil. Após o assalto os suspeitos fugiram e um Boletim de Ocorrência foi registrado.

Sobre a ossada encontrada, a Polícia Civil informou que a perícia para recolher os ossos, que foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.