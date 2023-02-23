Ossada é encontrada junto a documentos de empresário em Linhares

Uma ossada foi encontrada na manhã desta quinta-feira (23) em um canavial na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que os ossos foram encaminhados para serem identificados.
Junto ao cadáver estavam documentos de identidade e até uma carteira estudantil de uma faculdade de direito de um empresário, de 72 anos. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o dono dos documentos que esclareceu que foi assaltado e teve os pertences levados. O homem disse que não sabe como os documentos foram parar no local.
O assalto ocorreu no dia 13 de janeiro deste ano, dentro de casa, em uma fazenda no município. Na ocasião, três suspeitos armados invadiram a residência e levaram vários pertences da vítima como uma arma, munições, um carro, além de um cofre contendo R$ 50 mil. Após o assalto os suspeitos fugiram e um Boletim de Ocorrência foi registrado.
Sobre a ossada encontrada, a Polícia Civil informou que a perícia para recolher os ossos, que foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
Segundo a corporação, o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).