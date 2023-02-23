Gildomar Perin passava o carnaval na Capital quando desapareceu. O carro dele foi encontrado com um suspeito na Ilha do Frade Crédito: Redes Sociais

O corpo de Gildomar Perin, de 60 anos, foi encontrado durante uma ação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra , nesta quinta-feira (23). Além disso, a Polícia Civil informou que mais dois envolvidos no crime foram presos, totalizando três detidos. A vítima, que passava o carnaval em Jardim Camburi , na Capital, estava desaparecida desde sábado (18). O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

TV Gazeta apurou que a família de Gildomar esteve no Departamento Médico Legal de Vitória (DML) na noite desta quinta, mas não conseguiu fazer a liberação do corpo. A previsão é de que o procedimento seja feito nesta sexta (24), ocasião em que a apurou que a família de Gildomar esteve no Departamento Médico Legal de Vitória (DML) na noite desta quinta, mas não conseguiu fazer a liberação do corpo. A previsão é de que o procedimento seja feito nesta sexta (24), ocasião em que a Polícia Civil vai dar mais detalhes, durante coletiva de imprensa, sobre o crime e onde o corpo foi encontrado.

Entenda o caso

Gildomar era morador de Itarana , no interior do Estado, mas tinha um apartamento em Jardim Camburi. No sábado (18), o homem teve um último contato com um amigo através do WhatsApp. Depois disso, ninguém conseguiu falar com Gildomar, o que era incomum, segundo a família, já que ele não tinha o hábito de ficar sem se comunicar com parentes.

Diante disso, os familiares ligaram para a Polícia Militar , através do 190, e foram informados que o carro de Gildomar teria transitado no domingo (19), no sentido Vitória a Jacaraípe, na Serra.

Your browser does not support the audio element. Morador de Itarana que sumiu em Jardim Camburi é encontrado morto

Na terça-feira (21), um parente foi até a Delegacia Regional de Vitória e comunicou o desaparecimento do homem.

Carro localizado com suspeito

Dentro do veículo, um Chevrolet Ônix, estavam dois homens. Foi solicitado apoio à Guarda Municipal de Vitória, que esteve no local e conseguiu deter um dos suspeitos. Kaike Teofilo da Silva foi conduzido à Delegacia Regional do município, onde foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O outro homem não foi localizado.

Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Celular e chaves da vítima

De acordo com a audiência de custódia do suspeito detido, realizada nessa quarta-feira (22), foram encontrados com Kaike Teófilo da Silva um molho de chaves e um aparelho celular, ambos reconhecidos por um sobrinho de Gildomar como pertences do desaparecido.

No boletim de ocorrência, consta que o detido contou que seria de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que pertencia à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Ele ainda disse que estava no Espírito Santo há um mês trabalhando em um restaurante em Vitória.

Em conversa informal com agentes da guarda, ele relatou que o seu comparsa teria confessado que roubou Gildomar Perin e, após a vítima reagir, o teria matado e que o jogou em uma área conhecida como bambuzal, mas sem informar a região.

Vestígios de sangue

Na mesma audiência de custódia, a justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva do suspeito detido. O juiz relatou que a perícia da Polícia Civil encontrou vestígios de "sangue de arrastamento" no porta-malas do carro recuperado.