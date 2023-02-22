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Ilha do Frade

Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória

De acordo com a Polícia Civil, um familiar comunicou o desaparecimento de um homem na manhã de terça-feira (21). No início da tarde do mesmo dia, o veículo do desaparecido foi flagrado com dois homens na Ilha do Frade, na Capital. Um suspeito foi preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 fev 2023 às 11:59

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 11:59

Guarda Municipal recupera veículo cujo dono está desaparecido
Guarda Municipal recupera veículo cujo dono está desaparecido Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
A Guarda Municipal de Vitória flagrou dois suspeitos com um veículo - cujo dono, Gildomar Perin, está desaparecido desde 18 de fevereiro - na tarde de terça-feira (21) na Ilha do Frade, em Vitória. Um dos homens acabou detido pelo Grupo Tático Operacional da guarda durante operação e o outro conseguiu fugir.
De acordo com a Polícia Civil, um familiar da vítima desaparecida esteve na Delegacia Regional de Vitória, na manhã de terça-feira (21), para registrar uma ocorrência de comunicação de desaparecimento.
A partir das informações, a Polícia Civil, utilizando-se do serviço de inteligência, do Cerco Inteligente de Segurança do Estado e do Cerco Eletrônico de Vitória, localizou, ainda no incío da tarde de terça, o veículo, um ônix branco, na Ilha do Frade.
Guarda flagra dupla usando carro de homem desaparecido em Vitória
No veículo estavam dois suspeitos. Foi solicitado apoio à Guarda Municipal de Vitória, que foi ao local e localizou um dos homens, que acabou sendo conduzido à Delegacia Regional do município. Ele foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O veículo da vítima foi recuperado e encaminhado para perícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o detido contou que seria de Angras dos Reis, no Rio de Janeiro, e que pertencia a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Ele ainda disse que estava no Espírito Santo há um mês trabalhando em um restaurante em Vitória. 
Em conversa informal com policiais militares, ele disse que o seu parceiro teria confessado que roubou o dono do veículo e, após a vítima reagir, o teria matado e que o jogou em uma área conhecida como bambuzal. 
Guarda Municipal recupera veículo cujo dono está desaparecido
Suspeito foi detido com o veículo do homem, que segue desaparecido Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
O caso segue sob investigação da polícia e diligências estão sendo realizadas para localizar a vítima e o segundo suspeito do crime. Ainda de acordo com a Polícia Civil, outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Há também um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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