Homem é assassinado com tiros na cabeça e na nuca em Colatina

Renato Valandro da Cruz, vítima de homicídio em Colatina, tinha 38 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (22). A vítima foi identificada como Renato Valandro da Cruz. Segundo a Polícia Militar, moradores da região ficaram com medo e fizeram contato para informar o crime apenas pela manhã.

Renato sofreu perfurações no braço, e também na nuca e na cabeça, de acordo com a perícia. O corpo dele estava caído em cima do meio-fio de uma rua. Nenhuma pessoa no local soube informar sobre a autoria do homicídio e a possível motivação. As testemunhas contaram para os policiais que não conseguiram ver as características físicas do suspeito e apenas ouviram os disparos.