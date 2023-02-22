Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Barbados

Homem é assassinado com tiros na cabeça e na nuca em Colatina

Homicídio aconteceu na madrugada desta quarta (22). No entanto, moradores da região, com medo, informaram sobre o crime apenas durante a manhã
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 fev 2023 às 11:09

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 11:09

Renato Valandro da Cruz, vítima de homicídio em Colatina, tinha 38 anos
Renato Valandro da Cruz, vítima de homicídio em Colatina, tinha 38 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (22). A vítima foi identificada como Renato Valandro da Cruz. Segundo a Polícia Militar, moradores da região ficaram com medo e fizeram contato para informar o crime apenas pela manhã.
Renato sofreu perfurações no braço, e também na nuca e na cabeça, de acordo com a perícia. O corpo dele estava caído em cima do meio-fio de uma rua. Nenhuma pessoa no local soube informar sobre a autoria do homicídio e a possível motivação. As testemunhas contaram para os policiais que não conseguiram ver as características físicas do suspeito e apenas ouviram os disparos.
O corpo de Renato foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja Também

Adolescentes ligam máquina de pavimentação e batem em prédio em Colatina

Jovem é morto com mais de 30 tiros no meio de rua em Colatina

Mistério em Colatina: caixões abertos são abandonados no meio de entulhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados