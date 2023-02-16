Mistério em Colatina: caixões abertos são abandonados no meio de entulhos

Uma cena bizarra chamou a atenção de moradores do bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, desde a manhã de quarta-feira (15). No meio de entulhos espalhados na área de garagem de um prédio, na Avenida Heitor Sales Nogueira, estão cinco caixões, um de tamanho adulto e outros quatro de criança. Apenas um deles está fechado.
Imagens de uma câmera de segurança do prédio, cedida para A Gazeta, mostram o momento em que um homem abandona os caixões, por volta das 10h. Ele ainda não foi identificado e também não se sabe de onde saíram os caixões. O entulho continua no local na manhã desta quinta-feira (16).
Uma moradora do bairro, que não quis se identificar para a reportagem, passou pelo local e reclamou da situação. “A imagem dos caixões traz um sentimento ruim, a memória da perda de pessoas queridas”, disse.
Outra demanda feita por quem reside na região está ligada à falta de lixeiras e caçambas para o descarte.
A Prefeitura de Colatina foi procurada por A Gazeta, que fez quatro perguntas:
- O que pode ser feito em relação a essa demanda (falta de lixeiras e caçambas)?
- A Prefeitura providenciará a limpeza do local?
- A Prefeitura vai procurar essa pessoa que fez o despejo irregular?
- Quem despejou o lixo irregularmente, quando identificado, vai receber alguma punição?
O que diz a Prefeitura
Por nota, a administração municipal informou que vai identificar e notificar a pessoa que descartou os caixões de forma irregular. Acrescentou que para o descarte de objetos, o Sanear disponibiliza o serviço do Cata-Treco em todos os bairros da cidade. Se o morador precisar descartar algum tipo de material pode ligar para o telefone (27) 2102- 4303 / 99814-4341.
E ainda alertou os moradores sobre a coleta do lixo, dizendo que é feita no bairro São Vicente três vezes por semana. "O morador deve ficar atento ao cronograma e colocar o lixo no dia e horário em que o caminhão passa".