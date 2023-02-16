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Bairro São Vicente

Mistério em Colatina: caixões abertos são abandonados no meio de entulhos

Vídeo mostra o momento em que homem despejou os caixões, por volta das 10h de quarta-feira (15). O lixo continua no local nesta quinta (16)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 fev 2023 às 11:10

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 11:10

Caixões abandonados em Colatina são de diferentes tamanhos
Caixões abandonados em Colatina são de diferentes tamanhos Crédito: Carolina Silveira
Uma cena bizarra chamou a atenção de moradores do bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, desde a manhã de quarta-feira (15). No meio de entulhos espalhados na área de garagem de um prédio, na Avenida Heitor Sales Nogueira, estão cinco caixões, um de tamanho adulto e outros quatro de criança. Apenas um deles está fechado.
Imagens de uma câmera de segurança do prédio, cedida para A Gazeta, mostram o momento em que um homem abandona os caixões, por volta das 10h. Ele ainda não foi identificado e também não se sabe de onde saíram os caixões. O entulho continua no local na manhã desta quinta-feira (16).
Uma moradora do bairro, que não quis se identificar para a reportagem, passou pelo local e reclamou da situação. “A imagem dos caixões traz um sentimento ruim, a memória da perda de pessoas queridas”, disse.
Outra demanda feita por quem reside na região está ligada à falta de lixeiras e caçambas para o descarte.
A Prefeitura de Colatina foi procurada por A Gazeta, que fez quatro perguntas:
  • O que pode ser feito em relação a essa demanda (falta de lixeiras e caçambas)?
  • A Prefeitura providenciará a limpeza do local?
  • A Prefeitura vai procurar essa pessoa que fez o despejo irregular?
  • Quem despejou o lixo irregularmente, quando identificado, vai receber alguma punição?

O que diz a Prefeitura

Por nota, a administração municipal informou que vai identificar e notificar a pessoa que descartou os caixões de forma irregular. Acrescentou que para o descarte de objetos, o Sanear disponibiliza o serviço do Cata-Treco em todos os bairros da cidade. Se o morador precisar descartar algum tipo de material pode ligar para o telefone (27) 2102- 4303 / 99814-4341.
E ainda alertou os moradores sobre a coleta do lixo, dizendo que é feita no bairro São Vicente três vezes por semana. "O morador deve ficar atento ao cronograma e colocar o lixo no dia e horário em que o caminhão passa".

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