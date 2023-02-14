Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Piso salarial

Protesto da enfermagem interdita Ponte Florentino Avidos em Colatina

Categoria reivindica medida provisória que implementa o piso salarial, após lei ter sido suspensa pelo STF; via ficou fechada por cerca de duas horas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 fev 2023 às 09:16

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 09:16

Técnicos de enfermagem realizaram uma manifestação e interditaram a Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). O protesto começou por volta das 6h30 e durou cerca de duas horas. Por causa dele, o trânsito ficou lento na cidade.
Integrante do movimento, a técnica em enfermagem Sabrina de Souza deu entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, e explicou que os trabalhadores são contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria e pedem que o presidente Lula (PT) assine uma medida provisória para implementar o reajuste.
Protesto fechou a Ponte Florentino Avidos, em Colatina, por cerca de duas horas
Protesto fechou a Ponte Florentino Avidos, em Colatina, por cerca de duas horas Crédito: Heriklis Douglas
“A paralisação é pacífica. Queremos reivindicar o que já foi decretado como lei e que foi suspenso pelo ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Queremos receber o que é nosso por direito. Estamos pedindo para que o presidente Lula assine uma medida provisória para que o piso chegue às nossas contas”, disse.
Pouco antes das 9h desta terça-feira (14), o trânsito estava sendo liberado na região. A Guarda Civil Municipal orientava os motoristas. A Ponte Florentino Avidos é a principal de Colatina, ligando o Centro da cidade até bairros como Nossa Senhora Aparecida e São Silvano.

Veja Também

Motorista de aplicativo é mantido no porta-malas em assalto em Colatina

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em beco de Colatina

Casa guarda história dos primeiros imigrantes italianos de Santa Teresa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Lula STF Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados