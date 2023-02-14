Protesto da enfermagem interdita Ponte Florentino Avidos em Colatina

Técnicos de enfermagem realizaram uma manifestação e interditaram a Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). O protesto começou por volta das 6h30 e durou cerca de duas horas. Por causa dele, o trânsito ficou lento na cidade.
Integrante do movimento, a técnica em enfermagem Sabrina de Souza deu entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, e explicou que os trabalhadores são contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria e pedem que o presidente Lula (PT) assine uma medida provisória para implementar o reajuste.
“A paralisação é pacífica. Queremos reivindicar o que já foi decretado como lei e que foi suspenso pelo ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Queremos receber o que é nosso por direito. Estamos pedindo para que o presidente Lula assine uma medida provisória para que o piso chegue às nossas contas”, disse.
Pouco antes das 9h desta terça-feira (14), o trânsito estava sendo liberado na região. A Guarda Civil Municipal orientava os motoristas. A Ponte Florentino Avidos é a principal de Colatina, ligando o Centro da cidade até bairros como Nossa Senhora Aparecida e São Silvano.