Casa guarda história dos primeiros imigrantes italianos de Santa Teresa

Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa Crédito: Hériklis Douglas

No meio das construções modernas, uma casa resiste ao tempo em Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo . A história da casa Lambert começou em 1875, quando os irmãos Antônio e Virgílio Lambert, pioneiros da imigração italiana na cidade, começaram a construir as estruturas. Quase 150 anos depois, a residência permanece erguida e se tornou Patrimônio Histórico Estadual.

Cada cômodo guarda uma lembrança e cada detalhe mantém viva a memória da família que marca a história do Estado. “Ela tem uma memória, cheiros, sentidos, como se vivesse aqui uma parte da história do povo que iniciou essa colonização em Santa Teresa”, afirma o curador da casa, Célio Perini.

Três gerações da família Lambert viveram na casa Crédito: Hériklis Douglas

A residência também foi uma das primeiras construções do município. Três gerações da mesma família viveram na casa, até que em 1985 o imovel foi tombado como patrimônio histórico.

A casa Lambert foi construída em 1875 Crédito: Hériklis Douglas

Agora, a casa funciona como um museu, que conta, através de objetos, painéis explicativos e fotos, a história da família Lambert e da imigração italiana para o Brasil.

Painéis explicativos e fotos contam a história da imigração italiana em Santa Teresa Crédito: Hériklis Douglas

Objetos mantidos no museu contam a história da família Lambert Crédito: Hériklis Douglas

A construção foi feita em estuque, também conhecido como tabique, taipa ou pau-a-pique. Do lado de fora, a madeira é colocada de forma transversal, fazendo com que a água da chuva siga esse fluxo. Acredita-se que esse seja um dos motivos para a casa estar de pé até hoje, com 147 anos.

A construção foi feita em estuque, também conhecido como tabique, taipa ou pau-a-pique. Crédito: Hériklis Douglas

No primeiro andar fica a cozinha, um dos principais cômodos da casa, onde a família se reunia para fazer as refeições e conversar depois de um dia longo de trabalho. Muitos objetos pertenciam aos antigos moradores e são conservados até hoje.

Muitos objetos pertenciam aos antigos moradores e são conservados até hoje na Casa Lambert Crédito: Hériklis Douglas

Do lado de fora da casa, no quintal, fica a oficina, onde os irmãos Lambert faziam esculturas e peças para uso cotidiano. A oficina foi herdada por um neto e utilizada até os anos 1990.

Oficina onde os irmãos Lambert faziam esculturas e peças para uso cotidiano Crédito: Hériklis Douglas

O curador conta que o espaço era muito importante para toda a família. “Aqui eles fabricavam desde machados e enxadas até imagens sacras”, afirma.

Uma dessas imagens esculpida em madeira por Antônio Lambert é mantida na Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada em frente à residência.

Imagem esculpida em madeira por Antônio Lambert Crédito: Hériklis Douglas

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