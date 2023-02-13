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Momentos de terror

Motorista de aplicativo é mantido no porta-malas em assalto em Colatina

Após aceitar fazer uma corrida, vítima foi rendida e amarrada pelos suspeitos durante o trajeto, na madrugada desta segunda-feira (13)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 fev 2023 às 16:03

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 16:03

Um motorista de aplicativo foi amarrado e preso dentro do porta-malas do próprio carro durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (13), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os momentos de terror começaram após a vítima aceitar uma corrida e ser rendida pelos supostos passageiros, que anunciaram o assalto.
Segundo a Polícia Militar, quando os suspeitos pararam em um posto de combustível, o motorista conseguiu abrir o porta-malas e pedir ajuda.
O condutor relatou para a PM que, por volta das 23h55, pegou os dois passageiros na esquina das ruas Cícero Guimarães e Eugênio Meneguelli para uma corrida até o bairro Barbados. Após o carro passar pela segunda ponte, já na BR 259, a dupla anunciou o assalto, amarrando as mãos e pernas do condutor e o colocando-o no porta-malas.
O motorista disse ainda que os dois suspeitos usaram o celular dele para fazer um pagamento, via Pix, no valor de R$ 94,55 para uma mulher, além de abastecerem o carro com o dinheiro dele.
Quando o veículo conduzido pelos suspeitos parou no posto, a vítima conseguiu pedir socorro. Um investigador da Polícia Civil que estava no local conseguiu deter os dois criminosos.
Ao chegarem, os policiais militares retiraram a vítima do porta-malas. Dentro do veículo, foram encontrados uma garrucha calibre 22 de dois canos desmuniciada, um simulacro de pistola e duas facas.
Os suspeitos, de 23 e 18 anos, foram conduzidos para a 15ª Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados para extorsão com restrição de liberdade e encaminhados para o presídio.

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