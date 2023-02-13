Motorista de aplicativo é mantido no porta-malas em assalto em Colatina

Um motorista de aplicativo foi amarrado e preso dentro do porta-malas do próprio carro durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (13), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Os momentos de terror começaram após a vítima aceitar uma corrida e ser rendida pelos supostos passageiros, que anunciaram o assalto.

Segundo a Polícia Militar , quando os suspeitos pararam em um posto de combustível, o motorista conseguiu abrir o porta-malas e pedir ajuda.

O condutor relatou para a PM que, por volta das 23h55, pegou os dois passageiros na esquina das ruas Cícero Guimarães e Eugênio Meneguelli para uma corrida até o bairro Barbados. Após o carro passar pela segunda ponte, já na BR 259, a dupla anunciou o assalto, amarrando as mãos e pernas do condutor e o colocando-o no porta-malas.

O motorista disse ainda que os dois suspeitos usaram o celular dele para fazer um pagamento, via Pix, no valor de R$ 94,55 para uma mulher, além de abastecerem o carro com o dinheiro dele.

Quando o veículo conduzido pelos suspeitos parou no posto, a vítima conseguiu pedir socorro. Um investigador da Polícia Civil que estava no local conseguiu deter os dois criminosos.

Ao chegarem, os policiais militares retiraram a vítima do porta-malas. Dentro do veículo, foram encontrados uma garrucha calibre 22 de dois canos desmuniciada, um simulacro de pistola e duas facas.