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Bairro Bela Vista

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em beco de Colatina

Vítima foi reconhecida pela mãe, que o identificou no local do crime. Segundo ela, o jovem estava na casa de um amigo desde a noite de sexta-feira (10)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 fev 2023 às 12:39

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 12:39

Adolescente tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas
Adolescente tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas Crédito: Reprodução
Um adolescente foi morto a tiros em um beco no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã deste domingo (12). A vítima foi identificada como Charles Vinícius de Alcântara Gomes, de 15 anos. De acordo com a perícia, ele sofreu oito perfurações pelo corpo.
A Polícia Militar informou que foi acionada devido ao barulho dos disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais viram o corpo caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os atendimentos à vítima e constatou o óbito.
Moradores da região disseram para a PM que não conheciam o adolescente, que morava em outro bairro, e não queriam passar mais informações. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Charles soube que o ele tinha sido alvejado por tiros e se dirigiu ao lugar. Ela chorou e gritou ao reconhecer o corpo do filho. Em relato aos militares, a mulher disse que o adolescente estava na casa de um amigo desde a noite de sexta-feira (10).
Corpo foi reconhecido pela mãe de adolescente, em Colatina
Corpo foi reconhecido pela mãe de adolescente, em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
A perícia da Polícia Civil verificou que a vítima tinha oito perfurações e recolheu cápsulas de calibre 380 e de 9mm na cena do crime. O corpo de Charles foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime. Charles tinha passagem pela polícia pelo crime de envolvimento com o tráfico de drogas. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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