Adolescente de 15 anos é morto a tiros em beco de Colatina

Adolescente tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas Crédito: Reprodução

Um adolescente foi morto a tiros em um beco no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã deste domingo (12). A vítima foi identificada como Charles Vinícius de Alcântara Gomes, de 15 anos. De acordo com a perícia, ele sofreu oito perfurações pelo corpo.

A Polícia Militar informou que foi acionada devido ao barulho dos disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os policiais viram o corpo caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os atendimentos à vítima e constatou o óbito.

Moradores da região disseram para a PM que não conheciam o adolescente, que morava em outro bairro, e não queriam passar mais informações. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe de Charles soube que o ele tinha sido alvejado por tiros e se dirigiu ao lugar. Ela chorou e gritou ao reconhecer o corpo do filho. Em relato aos militares, a mulher disse que o adolescente estava na casa de um amigo desde a noite de sexta-feira (10).

Corpo foi reconhecido pela mãe de adolescente, em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

A perícia da Polícia Civil verificou que a vítima tinha oito perfurações e recolheu cápsulas de calibre 380 e de 9mm na cena do crime. O corpo de Charles foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime. Charles tinha passagem pela polícia pelo crime de envolvimento com o tráfico de drogas.