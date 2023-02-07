Aos 81 anos morre Paulo Stefenoni, ex-prefeito de Colatina

Paulo Stefenoni, ex-prefeito e ex-vereador de Colatina Crédito: Acervo pessoal

Morreu, nesta terça-feira (7), o ex-prefeito e ex-vereador de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , Paulo Stefenoni. Aos 81 anos, o ex-político enfrentava uma batalha contra um tumor cerebral, o glioblastoma multiforme (GBM), de crescimento rápido e muito agressivo, e estava internado em um hospital particular, em Vitória

Segundo o filho do ex-prefeito, Paulo Stefenoni Junior, a doença foi descoberta há cerca de 30 dias e, devido ao estágio, era inoperável. O ex-político precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo voltado para o leito na última quarta-feira (1º).

O filho contou que fez uma visita e se despediu do pai na segunda-feira (6). “Ele já estava bem mal. Disse que estava com muita dor na cabeça e já não aguentava mais”, conta.

Stefenoni é natural de Baunilha Alta, no distrito de Baunilha, em Colatina, e cumpriu mandato como prefeito do município entre 1973 e 1977. Na administração dele foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor, no bairro Bela Vista.

O mandato dele também foi marcado pela passagem do último trem no centro da cidade, e a retirada dos trilhos da ferrovia. Por nota, a prefeitura afirmou que os atos do ex-prefeito foram “fundamentais para o desenvolvimento econômico, cultural e social” de Colatina. Foi decretado luto de três dias na cidade, devido à morte de Stefenoni.

Prefeitura de Colatina decretou luto de três dias devido à morte de Stefenoni. Crédito: Redes sociais

Antes de se eleger prefeito, Paulo também foi vereador de Colatina de 1967 a 1970. Advogado e professor, Stefenoni era casado há 59 anos com Maria José Vidigal Stefenoni, de 80 anos, e deixou cinco filhos. Quatro dos filhos seguiram a carreira do pai e atuam como advogados.

Há alguns anos, ele se mudou para Vila Velha , devido a razões familiares. No entanto, segundo o filho, a saudade de Colatina sempre falava mais alto.

"Ele sempre foi muito humilde. Um pai muito amoroso. É isso o que ele deixa para nós. Amava Colatina imensuravelmente. Ele falava que Colatina era o amor da vida dele." Paulo Stefenoni Junior - Filho de Paulo Stefenoni