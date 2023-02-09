Acidente em Colatina: carro capota na BR 259 e cai em vala

O motorista de um carro capotou e caiu em uma vala às margens da BR 259, na altura do distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30, e quatro pessoas ficaram feridas.

Além dos militares, equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram ao local. De acordo com a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, todos os ocupantes do Corsa foram encaminhados ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

A reportagem demandou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a dinâmica do acidente, mas ainda não está esclarecida.