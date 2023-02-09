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Acidente em Colatina: carro capota na BR 259 e cai em vala

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para fazer o resgate das vítimas que ficaram presas às ferragens
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 fev 2023 às 11:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 11:44

O motorista de um carro capotou e caiu em uma vala às margens da BR 259, na altura do distrito de Baunilha, em Colatina,  Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30, e quatro pessoas ficaram feridas.
Além dos militares, equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram ao local. De acordo com a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, todos os ocupantes do Corsa foram encaminhados ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. 
A reportagem demandou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a dinâmica do acidente, mas ainda não está esclarecida.

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