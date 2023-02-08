Cobra é encontrada no teto de galinheiro em Colatina; veja vídeo

Uma cobra foi resgatada na manhã dessa terça-feira (7), no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O réptil foi encontrado por Osni Pego Dutra, de 45 anos, no momento em que foi alimentar as galinhas da propriedade dele e estranhou o sumiço de animais.
Em entrevista para A Gazeta, ele contou que havia comprado oito pintinhos recentemente, mas encontrou apenas três nesta manhã. Sem vestígios de animais mortos, ele chegou a procurá-los no galinheiro e, só ao sair, se deparou com a cobra, que estava "descansando" no teto.
“Na hora pensei em espantar, mas ela iria embora e, depois voltaria, então liguei para a polícia”, disse Osni. Depois de ser acionada, a Polícia Militar Ambiental foi até a propriedade e fez o recolhimento do animal. Segundo o tenente Magioni, a cobra foi recolhida e solta em hábitat natural.
A corporação recomenda que, ao se depararem com animais silvestres em casa ou na rua, as pessoas evitem fazer o manejo do bicho. A orientação é ligar para a Polícia Militar Ambiental da região mais próxima para fazer o resgate e o transporte desses animais em total segurança.