Cobra é encontrada no teto de galinheiro em Colatina; veja vídeo

Uma cobra foi resgatada na manhã dessa terça-feira (7), no bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O réptil foi encontrado por Osni Pego Dutra, de 45 anos, no momento em que foi alimentar as galinhas da propriedade dele e estranhou o sumiço de animais.

Em entrevista para A Gazeta, ele contou que havia comprado oito pintinhos recentemente, mas encontrou apenas três nesta manhã. Sem vestígios de animais mortos, ele chegou a procurá-los no galinheiro e, só ao sair, se deparou com a cobra, que estava "descansando" no teto.

Cobra é resgatada dentro de galinheiro em Colatina: veja vídeo Crédito: Osni Pego Dutra

“Na hora pensei em espantar, mas ela iria embora e, depois voltaria, então liguei para a polícia”, disse Osni. Depois de ser acionada, a Polícia Militar Ambiental foi até a propriedade e fez o recolhimento do animal. Segundo o tenente Magioni, a cobra foi recolhida e solta em hábitat natural.