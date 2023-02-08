Ambulância com cinco pessoas dentro tomba na BR 101 em Anchieta

Uma ambulância da rede particular tombou na noite dessa terça-feira (7), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Dentro dela, estavam cinco pessoas. O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teria sido causado por velocidade acima da permitida no trecho.
Ainda de acordo com a PRF, a pista estava molhada quando o tombamento aconteceu, por volta de 23h05, no km 360. No local, duas enfermeiras contaram que o veículo transportava uma criança e a mãe dela. As passageiras, as profissionais e o motorista não se feriram.
A ambulância pertence à Removida Emergências Médicas. Por meio de nota, a empresa disse que ainda está apurando o fato. "Quanto aos ocupantes, tanto a tripulação, quanto o paciente e sua acompanhante, felizmente não sofreram lesões e recebem a assistência necessária", informou.
Por causa do acidente, a BR 101 ficou parcialmente interditada no sentido Norte (Vitória) até à 1h50, quando foi totalmente liberada.