Ambulância com cinco pessoas dentro tomba na BR 101 em Anchieta

Ambulância tombou na BR 101, em Anchieta Crédito: Divilgação | PRF

Ainda de acordo com a PRF, a pista estava molhada quando o tombamento aconteceu, por volta de 23h05, no km 360. No local, duas enfermeiras contaram que o veículo transportava uma criança e a mãe dela. As passageiras, as profissionais e o motorista não se feriram.

A ambulância pertence à Removida Emergências Médicas. Por meio de nota, a empresa disse que ainda está apurando o fato. "Quanto aos ocupantes, tanto a tripulação, quanto o paciente e sua acompanhante, felizmente não sofreram lesões e recebem a assistência necessária", informou.