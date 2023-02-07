Chuva derruba árvores, muro e destelha casas no Sul do Estado

Chuva derrubou muro de um supermercado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamento no Centro, destelhamento de casas nos bairros Valão e Amaral; duas quedas de árvore no bairro Nossa Senhora Aparecida e uma no bairro Novo Parque, bem como na entrada da localidade de Cobiça e no bairro Teixeira Leite.

Segundo a Defesa Civil, no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma árvore caiu na rua e outra no fio de alta-tensão. Já no bairro Novo Parque, uma árvore caiu sobre um carro e um poste de energia desabou em cima de uma casa, interditando a rua. O coordenador da Defesa Civil do munícipio, Inácio Darós, informou que ninguém ficou ferido e a EDP foi acionada.

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou que o acúmulo de água da chuva no período de seis horas foi de 96,18 mm.

Além disso, o muro do supermercado Perim, no bairro Gilberto Machado, caiu com a força da água da chuva. A produção da TV Gazeta Sul procurou a empresa, que ainda não deu retorno. Assim que houver, este texto será atualizado.

Mimoso do Sul

Já em Mimoso do Sul houve quedas de algumas árvores na estrada que liga a sede do município ao distrito de Conceição de Muqui, alagamento nas ruas Dr. José Coelho dos Santos e Maria Josefina de Resende.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do munícipio, Leonardo Ferreira, devido às fortes chuvas, uma enxurrada obstruiu o sistema de drenagem e acabou alagando as ruas. “Mas a drenagem foi desobstruída e a água até já baixou”, disse.

Em relação às árvores, o coordenador informou que todas já foram retiradas por pessoas que estavam trafegando na pista. “Nenhuma era de grande porte”, destacou.