Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporal

Chuva derruba árvores, muro e destelha casas no Sul do Estado

Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul tiveram prejuízos por causa da chuva forte nesta terça-feira (7)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 fev 2023 às 20:06

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 20:06

Chuva derruba árvores, muro e destelha casas no Sul do ES
Chuva derrubou muro de um supermercado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos
Pelo segundo dia seguido, um temporal atingiu a região Sul do Espírito Santo. Se na segunda-feira (6) houve queda de árvores e barreiras, nesta terça (7) a chuva provocou alagamentos, derrubou árvores e muro e destelhou casas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul.
Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados alagamento no Centro, destelhamento de casas nos bairros Valão e Amaral; duas quedas de árvore no bairro Nossa Senhora Aparecida e uma no bairro Novo Parque, bem como na entrada da localidade de Cobiça e no bairro Teixeira Leite.
Segundo a Defesa Civil, no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma árvore caiu na rua e outra no fio de alta-tensão. Já no bairro Novo Parque, uma árvore caiu sobre um carro e um poste de energia desabou em cima de uma casa, interditando a rua. O coordenador da Defesa Civil do munícipio, Inácio Darós, informou que ninguém ficou ferido e a EDP foi acionada.
A Prefeitura de Cachoeiro divulgou que o acúmulo de água da chuva no período de seis horas foi de 96,18 mm.
Além disso, o muro do supermercado Perim, no bairro Gilberto Machado, caiu com a força da água da chuva. A produção da TV Gazeta Sul procurou a empresa, que ainda não deu retorno. Assim que houver, este texto será atualizado.

Mimoso do Sul

Já em Mimoso do Sul houve quedas de algumas árvores na estrada que liga a sede do município ao distrito de Conceição de Muqui, alagamento nas ruas Dr. José Coelho dos Santos e Maria Josefina de Resende.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil do munícipio, Leonardo Ferreira, devido às fortes chuvas, uma enxurrada obstruiu o sistema de drenagem e acabou alagando as ruas. “Mas a drenagem foi desobstruída e a água até já baixou”, disse.
Em relação às árvores, o coordenador informou que todas já foram retiradas por pessoas que estavam trafegando na pista. “Nenhuma era de grande porte”, destacou.

Chuva derruba árvores, muro e destelha casas no Sul do ES

Veja Também

Risco de tempestade: ES recebe três novos alertas de chuva

Vendaval derruba árvores e causa engarrafamento com mais de 6 km no ES

Raio atinge propriedade rural e mata gado em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim chuva Chuva no ES defesa civil Mimoso do Sul ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados