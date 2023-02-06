Temporal com granizo e vendaval provoca queda de árvores no Sul do ES

Em Cachoeiro de Itapemirim , a Defesa Civil informou que uma árvore caiu no meio da via no bairro Coramara e impediu a circulação de veículos. A queda ocorreu devido ao vendaval provocado pelo temporal e, felizmente, ninguém ficou ferido. Em seguida, os bombeiros foram acionados para retirar a árvore do local.

Em Cachoeiro de Itapemirim, nuvens escuras se formaram em cima do Rio Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Além de Cachoeiro, houve registro de queda de árvore em Mimoso do Sul . Segundo a Defesa Civil, a árvore caiu em cima de uma residência no bairro Serrano, mas a família não precisou sair do imóvel, pois não houve danos.

O proprietário do terreno onde a árvore estava realizou a retirada, com o uso de uma motosserra. Também foram registradas outras quedas de árvores e pequenas barreiras na estrada que liga Mimoso do Sul a Muqui , mas a equipe responsável já fez a remoção do material.

Em Rio Novo do Sul , houve chuva e vento forte. A Defesa Civil comunicou que a ventania arrancou telhados de algumas casas e provocou a queda de árvores. No entanto, ninguém ficou ferido. As árvores obstruíram algumas estradas, mas a equipe da Secretaria de Obras está no local resolvendo o problema.

Em Presidente Kennedy, uma extensa nuvem escura foi registrada sobre a cidade Crédito: Cláudia Benevenuto

Região Serrana

Sabendo do alerta de chuvas intensas de perigo potencial, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o município de Afonso Cláudio divulgou, nas redes sociais, que, em caso de emergência, a Defesa Civil está de plantão para atender qualquer demanda da população no telefone (27) 99922-7744.

Por volta das 17 horas, o tempo estava nublado no município e sem registro de chuva.

Chuva de granizo

Uma chuva de granizo atingiu o distrito de Jaciguá, em Vargem Alta , na região Serrana, na tarde desta segunda (6). Segundo o jornalista Rael Sérgio Neves, morador da região, a chuva também veio acompanhada de vento forte. "Deu um estalo forte, acabou a energia... Foi tenso. Assustou todo mundo", relatou.

A Defesa Civil informou que também houve uma breve ocorrência de chuva de granizo nas comunidades Castelinho e Vila Maria.

Chuva de granizo no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta Crédito: Rael Sérgio Neves

Além disso, no município, uma residência e a unidade de saúde de Richimond foram afetadas com a força do vento. A primeira perdeu parte do telhado e a segunda teve o vidro da porta destruído.

Também foram registradas quedas de árvores na ES 164, no trecho que liga Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim. A prefeitura, junto com a Defesa Civil, esteve no local realizando a limpeza.

Ainda de acordo com o órgão, uma árvore atingiu um veículo na entrada de Vargem Alta e outro veículo perdeu o controle na pista. As vítimas tiveram ferimentos leves.