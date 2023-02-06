Temporal com granizo e vendaval provoca queda de árvores no Sul do ES

Após o Espírito Santo ter recebido três alertas de chuvas intensas, algumas cidades da região Sul do Estado registraram, na tarde desta segunda-feira (6), temporal com nuvens escuras, vendaval e até granizo. A chuva forte atingiu Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Castelo e Rio Novo do Sul.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a Defesa Civil informou que uma árvore caiu no meio da via no bairro Coramara e impediu a circulação de veículos. A queda ocorreu devido ao vendaval provocado pelo temporal e, felizmente, ninguém ficou ferido. Em seguida, os bombeiros foram acionados para retirar a árvore do local.
Além de Cachoeiro, houve registro de queda de árvore em Mimoso do Sul. Segundo a Defesa Civil, a árvore caiu em cima de uma residência no bairro Serrano, mas a família não precisou sair do imóvel, pois não houve danos.
O proprietário do terreno onde a árvore estava realizou a retirada, com o uso de uma motosserra. Também foram registradas outras quedas de árvores e pequenas barreiras na estrada que liga Mimoso do Sul a Muqui, mas a equipe responsável já fez a remoção do material.
Em Rio Novo do Sul, houve chuva e vento forte. A Defesa Civil comunicou que a ventania arrancou telhados de algumas casas e provocou a queda de árvores. No entanto, ninguém ficou ferido. As árvores obstruíram algumas estradas, mas a equipe da Secretaria de Obras está no local resolvendo o problema.
Já em Presidente Kennedy, Muniz Freire e Castelo, a Defesa Civil disse que também choveu, porém não houve registro de transtornos.
Região Serrana
Em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado, choveu e ventou forte na tarde desta segunda-feira (6). Entretanto, a Defesa Civil não registrou transtornos.
Sabendo do alerta de chuvas intensas de perigo potencial, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município de Afonso Cláudio divulgou, nas redes sociais, que, em caso de emergência, a Defesa Civil está de plantão para atender qualquer demanda da população no telefone (27) 99922-7744.
Por volta das 17 horas, o tempo estava nublado no município e sem registro de chuva.
Chuva de granizo
Uma chuva de granizo atingiu o distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na região Serrana, na tarde desta segunda (6). Segundo o jornalista Rael Sérgio Neves, morador da região, a chuva também veio acompanhada de vento forte. "Deu um estalo forte, acabou a energia... Foi tenso. Assustou todo mundo", relatou.
A Defesa Civil informou que também houve uma breve ocorrência de chuva de granizo nas comunidades Castelinho e Vila Maria.
Além disso, no município, uma residência e a unidade de saúde de Richimond foram afetadas com a força do vento. A primeira perdeu parte do telhado e a segunda teve o vidro da porta destruído.
Também foram registradas quedas de árvores na ES 164, no trecho que liga Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim. A prefeitura, junto com a Defesa Civil, esteve no local realizando a limpeza.
Ainda de acordo com o órgão, uma árvore atingiu um veículo na entrada de Vargem Alta e outro veículo perdeu o controle na pista. As vítimas tiveram ferimentos leves.