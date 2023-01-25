Chuva provoca alagamentos e nível de rio sobe quase 2m em Cachoeiro

A prefeitura do município divulgou que, por volta das 16h, o nível da água estava perto de 2 metros acima do normal, tendo subido quase 1 metro nas últimas 12 horas.

Segundo a Defesa Civil, devido à precipitação na região da bacia do Itapemirim, a tendência é a de que o volume continue subindo nas próximas horas. Por isso, a recomendação para quem mora ou tem estabelecimentos em áreas ribeirinhas é ficar atento ao comportamento do rio.

O órgão também acompanha o comportamento da vazão em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de municípios da região Sul e do nível do Rio Castelo, com impacto no Itapemirim. Além disso, monitora o distrito de Pacotuba, que costuma ser a primeira região do município afetada com inundação em casos de cheia do rio.

Ocorrências nas últimas 24h

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Darós, muitas ocorrências foram registradas por causa da chuva nas últimas 24h.

Em Jardim Itapemirim, houve 78 mm de acúmulo de água. Na rodovia que liga Cachoeiro a Muqui, vários pontos tiveram quedas de barreira, lama na pista e queda de árvores. Além disso, a ponte do local ficou interditada em meia pista devido à lama, mas já foi liberada.

A pista que liga Cachoeiro a Muqui ficou alagada e com muita lama Crédito: Divulgação \ Defesa Civil