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No Sul do ES

Chuva provoca alagamentos e nível de rio sobe quase 2m em Cachoeiro

Segundo a prefeitura, o nível do Rio Itapemirim está bem acima do normal e o distrito de Pacotuba foi muito afetado pelas cheias
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2023 às 20:36

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 20:36

A chuva causa muitos prejuízos na região Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (25), algumas ruas do distrito de Pacotuba ficaram alagadas e o nível do Rio Itapemirim subiu.
A prefeitura do município divulgou que, por volta das 16h, o nível da água estava perto de 2 metros acima do normal, tendo subido quase 1 metro nas últimas 12 horas.
Segundo a Defesa Civil, devido à precipitação na região da bacia do Itapemirim, a tendência é a de que o volume continue subindo nas próximas horas. Por isso, a recomendação para quem mora ou tem estabelecimentos em áreas ribeirinhas é ficar atento ao comportamento do rio.
O órgão também acompanha o comportamento da vazão em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de municípios da região Sul e do nível do Rio Castelo, com impacto no Itapemirim. Além disso, monitora o distrito de Pacotuba, que costuma ser a primeira região do município afetada com inundação em casos de cheia do rio.

Ocorrências nas últimas 24h

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Darós, muitas ocorrências foram registradas por causa da chuva nas últimas 24h.
Em Jardim Itapemirim, houve 78 mm de acúmulo de água. Na rodovia que liga Cachoeiro a Muqui, vários pontos tiveram quedas de barreira, lama na pista e queda de árvores. Além disso, a ponte do local ficou interditada em meia pista devido à lama, mas já foi liberada.
Chuva
A pista que liga Cachoeiro a Muqui ficou alagada e com muita lama Crédito: Divulgação \ Defesa Civil
Na noite de terça-feira (24), foram registrados alagamentos nos bairros Nova Brasília, São Geraldo, Aeroporto e Rui Pinto Bandeira. Também houve enxurrada no bairro Gilson Carone e chamados para verificação de risco nos bairros Recanto e Zumbi.

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