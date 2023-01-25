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Grande perigo

ES recebe novo alerta vermelho de chuvas intensas

Aviso meteorológico do Inmet é válido até a manhã de quinta-feira (26) para 58 cidades capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2023 às 16:37

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:37

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta quarta-feira (25) um novo alerta vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo, o mais severo na escala de risco.
O aviso é válido até as 10 horas de quinta-feira (26). Nas regiões cobertas no mapa, o volume de chuva pode ser maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h.
Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Veja a lista de cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4.  Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta 
  8. Aracruz
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim 
  13. Cariacica 
  14. Castelo 
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo 
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19.  Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí 
  23. Guarapari 
  24. Ibatiba 
  25. Ibiraçu 
  26. Ibitirama 
  27. Iconha 
  28. Irupi
  29. Itaguaçu 
  30. Itarana
  31. Iúna 
  32. Jaguaré
  33. João Neiva 
  34. Laranja da Terra 
  35.  Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marechal Floriano 
  38. Marilândia 
  39. Muniz Freire 
  40. Nova Venécia 
  41. Pancas 
  42. Rio Bananal
  43. Rio Novo do Sul
  44. Santa Leopoldina
  45. Santa Maria de Jetibá 3
  46. Santa Teresa
  47. São Domingos do Norte
  48. São Gabriel da Palha
  49. São Mateus
  50. São Roque do Canaã
  51. Serra
  52. Sooretama
  53. Vargem Alta
  54. Venda Nova do Imigrante
  55. Viana
  56. Vila Pavão
  57. Vila Velha
  58. ES Vitória

Instruções do Inmet

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia 

- Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos 

- Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

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