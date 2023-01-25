ES recebe novo alerta vermelho de chuvas intensas

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

- Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos

- Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

