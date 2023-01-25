Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuvas fortes

Espírito Santo recebe mais dois novos alertas de chuva e risco de alagamentos nesta quarta-feira (25)

nestas cidades pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. É o caso da