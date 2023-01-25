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Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuvas fortes

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) classificou o Estado com um alerta amarelo e outro laranja, que abrangem a maioria das cidades capixabas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2023 às 11:14

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 11:14

Chuva na Grande Vitória
Espírito Santo recebe mais dois novos alertas de chuva e risco de alagamentos nesta quarta-feira (25) Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (25). O aviso laranja classifica 63 cidades com perigo para chuva intensa. Já o amarelo abrange 29 municípios com perigo potencial para fortes precipitações. Algumas regiões estão incluídas em ambos. Os dois valem até as 10h desta quinta-feira (26). 
Aviso laranja: nestas cidades pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. É o caso da Grande Vitória.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição do Castelo
  18. Domingos Martins
  19. Ecoporanga
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jaguaré
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marataízes
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia
  40. Muniz Freire
  41. Nova Venécia
  42. Pancas
  43. Pinheiros
  44. Piúma
  45. Ponto Belo
  46. Rio Bananal
  47. Rio Novo do Sul
  48. Santa Leopoldina
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São Mateus
  54. São Roque do Canaã
  55. Serra
  56. Sooretama
  57. Vargem Alta
  58. Venda Nova do Imigrante
  59. Viana
  60. Vila Pavão
  61. Vila Valério
  62. Vila Velha
  63. Vitória
Aviso amarelo: nestes municípios a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Com a chuva e o vento menos intensos, o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Boa Esperança
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição da Barra
  9. Divino de São Lourenço
  10. Dores do Rio Preto
  11. Ecoporanga
  12. Guaçuí
  13. Ibitirama
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul
  20. Montanha
  21. Mucurici
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Pedro Canário
  25. Pinheiros
  26. Ponto Belo
  27. Presidente Kennedy
  28. São José do Calçado
  29. São Mateus

Orientações para os moradores

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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