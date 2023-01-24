ES registra mais de 16 mil raios e tem a maior incidência do país

Levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica analisou as primeiras 6 horas desta terça-feira (24); só na Grande Vitória foram mais de 1 mil
Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jan 2023 às 10:59

Espírito Santo é atingido por mais de 16 mil raios em seis horas nesta terça-feira (24) Crédito: Monique Coelho | Elat
Espírito Santo foi atingido por 16.403 raios nas primeiras 6 horas desta terça-feira (24) – o maior índice do Brasil nesse período. Durante esta madrugada, uma chuva forte acompanhada de descargas elétricas chamou atenção, assustou e até acordou os capixabas
Dados levantados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) mostram que foram, em média, mais de 45 raios por minuto no Estado, durante o temporal. Somente em quatro cidades da Grande Vitória, o Elat registrou 1.071 raios, sendo que Cariacica ficou na primeira colocação.
  • Cariacica: 589 raios
  • Serra: 131 raios
  • Vila Velha: 292 raios
  • Vitória: 59 raios
O levantamento do Elat mostra ainda que o Espírito Santo foi a unidade da federação com a maior quantidade de raios até as 6h desta terça-feira (24). Ao todo, 17 Estados registraram descargas elétricas durante esse período. Confira no ranking abaixo:
  1. Espírito Santo - 16.403 raios
  2. Tocantins - 12.409 raios
  3. Ceará - 11.872 raios
  4. Pará - 10.943 raios
  5. Mato Grosso - 6.941 raios
  6. Minas Gerais - 3.655 raios
  7. Amazonas - 3.452 raios
  8. São Paulo - 3.257 raios
  9. Rio Grande do Norte - 2.538 raios
  10. Paraíba - 2.440 raios
  11. Bahia - 493 raios
  12. Piauí - 363 raios
  13. Maranhão - 300 raios
  14. Pernambuco - 232 raios
  15. Goiás - 107 raios
  16. Paraná - 49 raios
  17. Santa Catarina -  49 raios

