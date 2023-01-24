ES registra mais de 16 mil raios e tem a maior incidência do país

O Espírito Santo foi atingido por 16.403 raios nas primeiras 6 horas desta terça-feira (24) – o maior índice do Brasil nesse período. Durante esta madrugada, uma chuva forte acompanhada de descargas elétricas chamou atenção, assustou e até acordou os capixabas.
Dados levantados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) mostram que foram, em média, mais de 45 raios por minuto no Estado, durante o temporal. Somente em quatro cidades da Grande Vitória, o Elat registrou 1.071 raios, sendo que Cariacica ficou na primeira colocação.
- Cariacica: 589 raios
- Serra: 131 raios
- Vila Velha: 292 raios
- Vitória: 59 raios
O levantamento do Elat mostra ainda que o Espírito Santo foi a unidade da federação com a maior quantidade de raios até as 6h desta terça-feira (24). Ao todo, 17 Estados registraram descargas elétricas durante esse período. Confira no ranking abaixo:
- Espírito Santo - 16.403 raios
- Tocantins - 12.409 raios
- Ceará - 11.872 raios
- Pará - 10.943 raios
- Mato Grosso - 6.941 raios
- Minas Gerais - 3.655 raios
- Amazonas - 3.452 raios
- São Paulo - 3.257 raios
- Rio Grande do Norte - 2.538 raios
- Paraíba - 2.440 raios
- Bahia - 493 raios
- Piauí - 363 raios
- Maranhão - 300 raios
- Pernambuco - 232 raios
- Goiás - 107 raios
- Paraná - 49 raios
- Santa Catarina - 49 raios