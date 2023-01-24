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Espírito Santo deve ter mais temporais e chuva forte nesta semana

Climatempo alerta que o temporal que atingiu o Estado durante a madrugada desta terça-feira (24) não deve ser o único desta semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jan 2023 às 06:50

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 06:50

Espírito Santo entre os estados brasileiros onde mais deve chover até o fim da semana Crédito: Climatempo
O temporal que atingiu o Espírito Santo na madrugada desta terça-feira (24) não deve ser o único desta semana. A empresa de meteorologia Climatempo alerta sobre a previsão de mais tempestades e chuva muito forte no Estado nos próximos dias.
Segundo a Climatempo, o tempo chuvoso no território capixaba é provocado por instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Rio de Janeiro e aos ventos que sopram do litoral.
Como a chuva na Região Sudeste do país foi intensa em dezembro de 2022, a empresa de meteorologia destaca que os municípios atingidos pelo tempo chuvoso no fim do ano passado voltam a ficar em alerta.
Com a persistência de chuva e o solo saturado, o risco de novos deslizamentos de terra, enchentes e outros problemas causados pelo excesso de umidade, aumenta. 

Previsão do tempo

A situação é de perigo nesta terça-feira (24), na região central e Leste de Minas Gerais, no interior e Oeste do Espírito Santo, segundo a Climatempo.
Os temporais ganham força nas capitais Belo Horizonte e Vitória. A previsão indica acumulados elevados nestes próximos dias, podendo variar de 80 mm a 200 mm até o fim desta semana.
Predomínio de céu ainda mais encoberto, na quarta-feira (25) e na quinta-feira (26), na maior parte dos estados da Região Sudeste, com chuva persistente desde cedo e temporais entre a tarde e a noite.
No Espírito Santo, além de Vitória, o alerta fica para as cidades de Linhares e São Mateus, no Norte do Estado. 

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