Espírito Santo deve ter mais temporais e chuva forte nesta semana

Espírito Santo entre os estados brasileiros onde mais deve chover até o fim da semana Crédito: Climatempo

O temporal que atingiu o Espírito Santo na madrugada desta terça-feira (24) não deve ser o único desta semana. A empresa de meteorologia Climatempo alerta sobre a previsão de mais tempestades e chuva muito forte no Estado nos próximos dias.

Segundo a Climatempo, o tempo chuvoso no território capixaba é provocado por instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Rio de Janeiro e aos ventos que sopram do litoral.

Como a chuva na Região Sudeste do país foi intensa em dezembro de 2022 , a empresa de meteorologia destaca que os municípios atingidos pelo tempo chuvoso no fim do ano passado voltam a ficar em alerta.

Com a persistência de chuva e o solo saturado, o risco de novos deslizamentos de terra, enchentes e outros problemas causados pelo excesso de umidade, aumenta.

Previsão do tempo

A situação é de perigo nesta terça-feira (24), na região central e Leste de Minas Gerais, no interior e Oeste do Espírito Santo, segundo a Climatempo.

Os temporais ganham força nas capitais Belo Horizonte e Vitória. A previsão indica acumulados elevados nestes próximos dias, podendo variar de 80 mm a 200 mm até o fim desta semana.

Predomínio de céu ainda mais encoberto, na quarta-feira (25) e na quinta-feira (26), na maior parte dos estados da Região Sudeste, com chuva persistente desde cedo e temporais entre a tarde e a noite.