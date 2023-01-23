Com previsão de temporais, ES recebe novo alerta laranja de chuva

De acordo com o Inmet, há chance de chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 100 mm em um dia. Os ventos podem alcançar 100 km/h.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável no Espírito Santo ao menos até a próxima quarta-feira (25). Em algumas partes do Estado, há ainda previsão de chuva com trovoadas.