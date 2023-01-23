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Com previsão de temporais, ES recebe novo alerta laranja de chuva

Aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta segunda (23) e é válido até as 10h de terça-feira (24)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 jan 2023 às 11:10

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 11:10

Chuva no Centro Histórico de Vitória
Chuva no Centro Histórico de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu um novo alerta laranja que aponta risco de chuvas intensas, com ventos fortes e chance de alagamentos e descargas elétricas. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta segunda (23) e é válido até as 10h de terça-feira (24). Todos os 78 municípios capixabas são citados no alerta, além de cidades de Estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Alerta de chuvas intensas para o ES
Alerta de chuvas intensas para o ES Crédito: Reprodução | Inmet
De acordo com o Inmet, há chance de chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou até 100 mm em um dia. Os ventos podem alcançar 100 km/h.

Além de alerta, previsão indica tempo instável no início da semana

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue instável no Espírito Santo ao menos até a próxima quarta-feira (25). Em algumas partes do Estado, há ainda previsão de chuva com trovoadas.
Veja o dia a dia da previsão:
  • Na segunda (23), o tempo segue instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove e alguns momentos do dia nas regiões Norte e Nordeste. As demais áreas do Estado têm pequena chance de chuva fraca em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
  • Na terça (24), segue com tempo instável e chove em todas as regiões capixabas. Chove de forma esparsa no extremo norte o Estado. Nas demais regiões, chove rápido, em alguns momentos do dia, e pancadas de chuva com trovoadas a partir do final da tarde. As temperaturas diurnas terão pequena queda.
  • Na quarta (25), dia com muitas nuvens e tempo instável em todo o Espírito Santo. Devido à combinação do calor e alta umidade relativa do ar, chove em alguns momentos do dia, e previsão de trovoadas entre a tarde e a noite, em todas as regiões. Os ventos sopram com intensidade moderada a forte, no litoral o Estado, e nas áreas com trovoadas.

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