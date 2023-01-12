Feira em Cariacica fica debaixo d'água durante temporal; veja vídeo

A administração municipal informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) realiza ações preventivas de limpeza e desobstrução de canais e de redes de drenagem em toda a cidade, incluindo os bairros às margens do rio. "Equipes trabalham de forma ininterrupta, nos dias de semana, fins de semana e feriados, atuando com várias frentes de trabalho que envolvem capina, varrição e desobstrução de rios, córregos e de redes de escoamento de água", completou a nota.