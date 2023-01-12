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Muita chuva

Feira em Cariacica fica debaixo d'água durante temporal; veja vídeo

Imagens mostram feirantes da feirinha de Bela Aurora tentando salvar os produtos da enchente, no início da noite desta quinta-feira (12)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jan 2023 às 19:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 19:02

Imagens impressionantes (confira acima) mostram as barracas da feira de Bela Aurora, em Cariacica, com a água quase alcançando a altura onde os alimentos eram expostos. A cena triste ocorreu durante o temporal que atingiu diversas cidades da Grande Vitória no início da noite desta quinta-feira (12).
Os vídeos circularam nos aplicativos de mensagens dos moradores e mostram os feirantes tentando salvar os produtos da enchente. De acordo com a Prefeitura de Cariacica, além de Bela Aurora, foram registrados pontos de alagamento em Jardim América, Nova Valverde, Itanguá, São Conrado, Itacibá, Vila Prudêncio, Santana, Santo Antônio, Vale Esperança, Flexal, Porto de Santana, Rio Marinho, Porto de Cariacica e Campo Grande.
> Veja outros pontos de alagamento na Grande Vitória
A administração municipal informou, ainda, que a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) realiza ações preventivas de limpeza e desobstrução de canais e de redes de drenagem em toda a cidade, incluindo os bairros às margens do rio. "Equipes trabalham de forma ininterrupta, nos dias de semana, fins de semana e feriados, atuando com várias frentes de trabalho que envolvem capina, varrição e desobstrução de rios, córregos e de redes de escoamento de água", completou a nota.
Em casos de ocorrência, os moradores de Cariacica podem acionar a Defesa Civil pelos números (27) 98831-6000 e 199.

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