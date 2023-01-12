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Temporal

Tempestade deixa ruas e avenidas alagadas na Grande Vitória

Os pontos mais críticos são na Rodovia Serafim Derenzi e Avenida Vitória, na Capital capixaba, além dos bairros Nova Valverde e Santa Cecília em Cariacica
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 jan 2023 às 18:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 18:29

O temporal que atinge a Grande Vitória e várias cidades do Espírito Santo já causa transtornos no início da noite desta quinta-feira (12). Em poucos minutos de chuva, ruas e avenidas ficaram alagadas, barracas de feirantes embaixo d'água e longos engarrafamentos foram formados.
Alguns dos principais pontos de alagamento em Vitória foram o bairro Santo Antônio, especialmente perto da Rodovia Serafim Derenzi, e a Avenida Vitória, onde a água tomou conta das calçadas. Nos arredores do Parque Moscoso, a enchente também atingiu toda a extensão da Avenida República.
Avenida República fica alagada em Vitória, perto do Parque Moscoso
Avenida República fica alagada em Vitória, perto do Parque Moscoso Crédito: Leitor | A Gazeta
Imagens do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, mostram a situação no Centro da cidade. A Rua Sete de Setembro, conhecida pelos bares e restaurantes, ficou tomada pela enchente. Filipe Vieira, que fez o registro, explicou que a situação durou cerca de 10 minutos, mas logo foi normalizada.
Tempestade deixa ruas e avenidas alagadas na Grande Vitória
A Defesa Civil Municipal apontou que não registrou ocorrências nem chamados relacionados à chuva em Vitória até o momento. Moradores podem acionar o órgão, que atua em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432.

Cariacica

Já em Cariacica, os pontos mais críticos até o momento são os bairros Nova Valverde e Santa Cecília. Em um vídeo gravado pelo leitor Zequiel Neves, é possível ver feirantes de Bela Aurora tentando salvar os produtos da enchente.
Imagens mostram feirantes tentando salvar os produtos da enchente, no início da noite desta quinta-feira (12)
Feira de Cariacica fica debaixo d'água durante fortes chuvas Crédito: Leitor | A Gazeta
A Prefeitura de Cariacica informou, por nota, que durante a chuva que caiu nesta quinta-feira foram registrados pontos de alagamento em Jardim América, Nova Valverde, Itanguá, São Conrado, Itacibá, Vila Prudêncio, Santana, Santo Antônio, Vale Esperança, Flexal, Porto de Santana, Rio Marinho, Porto de Cariacica, Bela Aurora e Campo Grande.
Destacou ainda que a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) realiza "ações preventivas de limpeza e desobstrução de canais e de redes de drenagem, em toda a cidade, incluindo os bairros às margens do rio". Em casos de ocorrências, os munícipes podem acionar a Defesa Civil pelos números 98831-6000 e 199.

Tempestade deixa ruas e avenidas alagadas na Grande Vitória

Vila Velha

Em Vila Velha, o alagamento atingiu a região de Santa Inês, além de Paul. Também há registros de carros e comércios embaixo d'água no bairro Novo México. Um vídeo registrou o momento em que um raio cai do lado de um morador no bairro Santos Dumont (veja abaixo):

Fundão

Na BR 101 em Fundão, no sentido de Vitória, foi registrado um engarrafamento por conta das fortes chuvas. A Eco101, concessionária da rodovia, usou as redes sociais para alertar aos motoristas que o km 229 da via está com interdição total.

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