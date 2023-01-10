Sem o básico dentro de casa e após perder tudo devido às fortes chuvas que atingiram o Estado em dezembro, a manicure desempregada Valeria Lopes Marcolino, de 29 anos, enfrenta dificuldades financeiras. Mãe de três filhos e prestes a dar à luz ao quarto, ela pede doações, que vão desde comidas, roupas e até móveis.

A mulher, que mora em Porto de Cariacica, em Cariacica, conta que os primeiros prejuízos apareceram no dia 5 do mês passado. Por não possuir nem portas ou janelas, a casa onde vive foi tomada pela água em questão de horas. Os eletrodomésticos que não estragaram no dia, ficaram todos mofados.

"Estragou a minha cama e a das crianças, meu fogão enferrujou, a mesa e as cadeiras. Perdi minhas roupas, as roupas delas. Tudo está podre. Quando eu tentava secar, a chuva aparecia de novo. Se eu pelo menos tivesse portas e janelas, dava para evitar. Mas não tenho condições de construir nada agora", lamentou.

Your browser does not support the audio element. Cariacica: grávida e mãe de 3, manicure pede ajuda após perder tudo com chuva

Valeria afirma que precisou se refugiar na casa de parentes que moram na Serra e também em Cariacica, com as crianças de 8, 11 e 15 anos. Contudo, poucos dias após retornar para o próprio lar, outra chuva forte caiu e fez com que galhos de uma árvore desabassem sobre o telhado.

"Qualquer chuva que dá, eu acho que vai cair tudo. Vim morar de favor na casa do meu irmão, mas queria um lugar seguro e confortável para o meu bebê nascer. Estou grávida de seis meses e, por isso, não consigo trabalhar. Sem lugar para ficar e sem dinheiro para comprar os materiais, também é muito difícil".

Valeria e os filhos Isaque, de 11 anos, e Jaqueline, de 8 Crédito: Arquivo Pessoal

Ela entrou com um pedido de auxílio de aluguel social na Prefeitura de Cariacica e espera o retorno da administração municipal para saber se será aprovada ou não.

"Estou precisando de cesta básica. O Centro de Referência Social (Cras) ajuda com uma a cada dois ou três meses. Precisando alimentar quatro bocas, é impossível. Isso porque fiquei sem gás há alguns dias. A minha mãe me ajuda, minha família, mas preciso de uma cesta básica com urgência. Não aguento mais", desabafou.

Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo telefone (27) 99249-9364 e falar diretamente com a Valeria.

Resposta da prefeitura

Procurada, a Secretaria Municipal de Habitação de Cariacica (Semhab) informou que o processo de solicitação de aluguel social da manicure está em andamento. "A Semhab informa também que encaminhou um pedido de laudo para a Defesa Civil de Cariacica, que deve concluir o processo nos próximos dias", apontou, por nota.