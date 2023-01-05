Atingidos pela chuva ocupam obra parada do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica

"Estamos dando o verdadeiro sentido para este lugar: moradia. Tem crianças, deficientes, idosos... tem todo tipo de gente. Eu sou morador por necessidade. Não ocupamos aqui para provocar ninguém. Muita gente teve a casa destruída pela chuva", afirmou Silvano Lima Rocha, de 47 anos.

Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram parte das pessoas nas áreas comuns, entre os edifícios de quatro andares. Durante a presença dele, muitos entoaram gritos: "Queremos moradia!". Em algumas é possível ver a presença de policiais militares armados no local.

Famílias ocupam prédios em Cariacica

"A insensibilidade do nosso prefeito é que nos trouxe até aqui. Cuidar da cidade é cuidar do povo, não enfeitar praça. Levar o filho para a praça sem saber onde ele vai dormir não é justiça social. Estamos pedindo o mínimo. Ocupamos aqui pela necessidade de moradia e saúde", continuou Silvano.

Energia desligada

A movimentação mais intensa nesta quarta-feira (4) foi devido a um serviço realizado pela EDP . "A empresa realizou o desligamento da energia provisória, que estava sendo utilizada durante as obras de construção, a pedido da Caixa Econômica Federal, por se tratar de ocupação irregular", explicou a concessionária, em nota.

Questionada a respeito da presença de policiais armados, a Polícia Militar informou que esteve no local para acompanhar a equipe da concessionária EDP. "A ordem de serviço foi concluída sem alterações ou resistência por parte dos moradores", esclareceu a corporação, em nota.

Obra paralisada há dois anos

A construção dos prédios que integram o Residencial Limão foi contratada em 2018, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. No entanto, a empresa AB Empreendimentos – responsável pelas obras – paralisou as atividades no local antes da conclusão, ainda em dezembro de 2020.

Residencial Limão, fica no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

"Quando a ocupação irregular ocorreu, em dezembro de 2022, estava em trâmite a substituição da empresa. Foi necessário adotar providências junto ao Judiciário para a reintegração de posse, após a qual será possível dar continuidade à obra e definir a data de entrega", afirmou a Caixa Econômica Federal

De acordo com a nota, o banco está acompanhando o processo judicial e a construtora AB Empreendimentos está impedida de operar em novos projetos com a respectiva instituição financeira. A Caixa não informou o cronograma inicial do projeto, com a data prevista de entrega.

O que diz o município

Em nota, a Prefeitura de Cariacica esclareceu que o condomínio é da Caixa Econômica Federal e que "aguarda o andamento do processo para avaliar as medidas cabíveis". Sobre os atingidos pela chuva, o município afirmou que eles podem procurar a Secretaria de Assistência Social para serem abrigados.