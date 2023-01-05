Atingidos pela chuva ocupam obra parada do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica

Dezenas de famílias ocupam prédios do programa Minha Casa, Minha Vida, que ficam no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. A ocupação acontece desde o último mês de dezembro – quando a paralisação das obras completou dois anos. De acordo com um dos integrantes, quem está lá sofreu com as recentes chuvas no Espírito Santo.
"Estamos dando o verdadeiro sentido para este lugar: moradia. Tem crianças, deficientes, idosos... tem todo tipo de gente. Eu sou morador por necessidade. Não ocupamos aqui para provocar ninguém. Muita gente teve a casa destruída pela chuva", afirmou Silvano Lima Rocha, de 47 anos.
Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram parte das pessoas nas áreas comuns, entre os edifícios de quatro andares. Durante a presença dele, muitos entoaram gritos: "Queremos moradia!". Em algumas é possível ver a presença de policiais militares armados no local.
Famílias ocupam prédios em Cariacica
"A insensibilidade do nosso prefeito é que nos trouxe até aqui. Cuidar da cidade é cuidar do povo, não enfeitar praça. Levar o filho para a praça sem saber onde ele vai dormir não é justiça social. Estamos pedindo o mínimo. Ocupamos aqui pela necessidade de moradia e saúde", continuou Silvano.
Energia desligada
A movimentação mais intensa nesta quarta-feira (4) foi devido a um serviço realizado pela EDP. "A empresa realizou o desligamento da energia provisória, que estava sendo utilizada durante as obras de construção, a pedido da Caixa Econômica Federal, por se tratar de ocupação irregular", explicou a concessionária, em nota.
Questionada a respeito da presença de policiais armados, a Polícia Militar informou que esteve no local para acompanhar a equipe da concessionária EDP. "A ordem de serviço foi concluída sem alterações ou resistência por parte dos moradores", esclareceu a corporação, em nota.
Obra paralisada há dois anos
A construção dos prédios que integram o Residencial Limão foi contratada em 2018, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. No entanto, a empresa AB Empreendimentos – responsável pelas obras – paralisou as atividades no local antes da conclusão, ainda em dezembro de 2020.
"Quando a ocupação irregular ocorreu, em dezembro de 2022, estava em trâmite a substituição da empresa. Foi necessário adotar providências junto ao Judiciário para a reintegração de posse, após a qual será possível dar continuidade à obra e definir a data de entrega", afirmou a Caixa Econômica Federal.
De acordo com a nota, o banco está acompanhando o processo judicial e a construtora AB Empreendimentos está impedida de operar em novos projetos com a respectiva instituição financeira. A Caixa não informou o cronograma inicial do projeto, com a data prevista de entrega.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a AB Empreendimentos – que também paralisou obras do programa nos municípios de Aracruz e Linhares, no Norte do Estado. Este espaço está disponível para manifestação da parte, e o texto será atualizado assim que possível.
O que diz o município
Em nota, a Prefeitura de Cariacica esclareceu que o condomínio é da Caixa Econômica Federal e que "aguarda o andamento do processo para avaliar as medidas cabíveis". Sobre os atingidos pela chuva, o município afirmou que eles podem procurar a Secretaria de Assistência Social para serem abrigados.
"A Semas atuou durante o período de chuvas com mais de 50 servidores nas ruas, oferecendo ajuda às pessoas afetadas, e realizou doação de cestas básicas, colchões e água. Além de atendimento social e cadastramento de famílias. A pasta contou com abrigos para quem precisou deixar a própria casa", destacou.