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Mobilidade urbana

Governo do ES quer serviço de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória

Ideia é que sistema seja atrelado ao Cartão GV, utilizado no Sistema Transcol e, em breve, também no aquaviário; segundo Semobi, proposta será discutida ao longo deste ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jan 2023 às 07:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 07:34

Na Cinco Pontes, quem anda de bicicleta passa em meio aos carros para transitar entre Vitória e Vila Velha
Na Cinco Pontes, quem anda de bicicleta passa em meio aos carros para transitar entre Vitória e Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O governo do Espírito Santo quer implantar um sistema de bicicletas compartilhadas em todos os municípios da Grande Vitória semelhante ao Bike VV e Bike Vitória (que funcionam em Vila Velha e na Capital, respectivamente). A iniciativa será analisada ao longo de 2023, segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário explicou que o sistema deve seguir os moldes do Bike Vitória, existente na Capital e que conta com 34 estações em diversos bairros da cidade.
O projeto, no entanto, será do governo do Estado e atrelado ao Cartão GV, utilizado no Sistema Transcol e, em breve, também no aquaviário. “Ao longo de 2023 estaremos avaliando as possibilidades”, declarou Fabio Damasceno.
A proposta consta no plano de governo do governador Renato Casagrande (PSB) e deve ser atrelada aos modais de transporte em execução na Grande Vitória. Segundo Damasceno, obras como o Complexo Viário de Carapina, o Aquaviário e as intervenções na Terceira Ponte – incluindo a ciclovia e a mudança de quatro para seis faixas – devem ser entregues em março.
Governo do ES quer serviço de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória
“No primeiro semestre deve estar operando o aquaviário. Estamos finalizando a estacão, mais um barco chega em janeiro e eventos teste em fevereiro para março começar a operação”, conta.

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