Ciclovias e aquaviário: as soluções para integrar trânsito na Grande Vitória

Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

Com o crescimento da frota de veículos no Espírito Santo, as cidades capixabas têm se movimentado para solucionar osgargalos do trânsito. O consenso entre os municípios é apostar na integração, concentrando investimentos em obras que deem fôlego ao transporte público e em modais alternativos.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran-ES) mostram que o número de veículos no Estado vem crescendo constantemente desde 1999. Naquele ano, havia mais de 169 mil automóveis registrados no território capixaba, já em 2021, o índice saltou para mais de 2,2 milhões.

Região Metropolitana sozinha concentra quase metade de todos os veículos do Estado. Além dos automóveis dos moradores da Grande Vitória, ainda há a circulação na Capital e entorno dos veículos que cortam a BR 101 em direção a outros Estados e dos que saem do interior com passageiros em busca de serviços na região metropolitana.

Em busca de soluções para esse crescimento na circulação de automóveis, Estado, entes municipais e governo federal estão trabalhando de forma conjunta em obras importantes, como o Contorno do Mestre Álvaro, a municipalização de rodovias, integração do transporte coletivo e o investimento em outros modais, como o cicloviário e o aquaviário.

Novos modais

Dois projetos vão facilitar o ir e vir na Grande Vitória a partir de 2023: uma nova ciclovia nas alturas, ligando Vitória a Vila Velha, e o retorno do Aquaviário, conectando a Capital à cidade canela-verde e a Cariacica.

A estrutura da Ciclovia da Vida, incorporada à Terceira Ponte, foi concluída no fim de outubro 2022, faltando apenas a finalização dos acessos em Vitória e Vila Velha. A obra de 33 anos, dedicada até então apenas a veículos, terá sua largura aumentada e passará de quatro para seis faixas até maio de 2023.

Embarcação do sistema aquaviário em teste Crédito: Fernando Madeira

Já o Aquaviário está com as estações em fase de construção, e os primeiros barcos em fase de testes na baía de Vitória. A expectativa do Estado é ter parte do sistema operando até o fim de 2022 integrado com o Sistema Transcol.

Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o objetivo com os modais alternativos de transporte é possibilitar a mobilidade integrada voltada para a sustentabilidade.

“A ciclovia traz uma mobilidade ativa na Terceira Ponte, possibilita usar bicicleta para atravessar a estrutura em um percurso de oito a dez minutos. E tem a Rodovia das Paneleiras com ciclovia, o Portal do Príncipe com mais de 4 km de ciclovia implantados, além dos corredores exclusivos de ônibus e o Aquaviário”, destaca.

Investimentos em mobilidade

Serra: O município planeja uma obra no Binário Norte Sul, da entrada da ArcelorMittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da Rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro. O trecho terá mão única em três faixas no sentido Vitória a Serra.

Está previsto um mergulhão entre o Bairro de Fátima e Eurico Salles, na Rodovia Norte Sul, próximo ao Shopping Mestre Álvaro. A prefeitura planeja ainda intervenções no trevo entre Serra Sede e São Domingos, com um viaduto e um novo contorno em pista dupla interligando à Avenida Audifax Barcelos.

Vitória: Na Capital ocorre a construção dos acessos à Ciclovia da Vida e a ligação dela com as vias destinadas a ciclistas na Enseada do Suá pelo governo do Estado. No âmbito municipal, a prefeitura está construindo uma ciclovia na Avenida Rio Branco e contratou projetos para a instalação de uma ciclofaixa ligando a que já existe na Praça do Papa com a do Porto de Vitória.

A prefeitura também investiu na reurbanização da Rua Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), com a previsão de aumentar as calçadas, mudar o piso e reduzir o tamanho das pistas destinadas aos automóveis, visando a privilegiar o pedestre e diminuir a velocidade de carros no percurso. O município ainda vai receber duas estações do Aquaviário, na Praça do Papa e na Rodoviária.

Cariacica: O trecho da BR 262 que passa pela cidade foi municipalizado. Com isso, a prefeitura executa um projeto de humanização e reurbanização que inclui a construção de viadutos próximos do Estádio Kleber Andrade.

A obra terá extensão de 500 metros e contará com calçadas, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento. A intervenção ainda prevê o aumento dos 21 km de ciclovias existentes em Cariacica.

Vila Velha: A prefeitura está implantando a ampliação de mais 30 km de malha cicloviária com as novas obras de drenagem e pavimentação que serão concluídas até 2024.